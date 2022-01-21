مفيش أحلى من الحرية.. نوال الزغبي: أحب حياة العزوبية.. فيديو

قالت الفنانة نوال الزغبي، إنها تحب حياة العزوبية، مضيفة :" مفيش احلى من الحرية واول واحد حبيته في حياتي اعترف لي بحبه واعترفت له بحبي وكان عمري 15 سنة ".



وأضافت نوال الزغبي في حوارها في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس" ،:""هناك غيرة فنية بين النجوم وأي مطرب بيكون عايز يعمل اغنية حلوة وهناك اغاني كثيرة كنت اتمنى ان اغنيها أو تم عرضها عليا ولم أغنيها مثل أغنية قول رجعت ليه لحسين الجسمي".



وقالت نوال الزغبي، مازحة: "بالنسبة لي جمهوري هيكون اكبر من جمهور اليسا في حفلاتي في مصر".

وأضافت نوال الزغبي: "إليسا فنانة كبيرة ولها جمهور كبير في مصر ولو ليها حفلة سوف يحضرها الجمهور ، وإليسا فنانة محبوبة وكل واحد بياخد رزقه في الفن".



