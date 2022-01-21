عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: منتخب مصر حيرنا معاه.. وكيروش لا يريد دخول قلوب المصريين

منتخب مصر
منتخب مصر

 

قال الإعلامي خالد ميري، إن «الكرة كلمة السر في كل بيت بمصر، ومنتخب مصر اللي حيرنا معه وتعبنا وكيروش اللي مش عايز يدخل قلوب المصريين.. لكن المهم إننا وصلنا دور الـ16 ومش مهم هنواجه مين».

وأضاف خالد ميري خلال تقديم برنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، «في الكثير من البطولات هناك فرق تبدأ ضعيفة ثم يتحسن أداؤها تدريجيا» مردفا «بصراحة الـ 3 ماتشات كانوا غير مبشرين لكن مش وقت الحساب».

وتابع خالد ميري «يمكن كيروش أخدنا للبطولة الإفريقية بنفس تجربة كأس العرب على اعتبار أن مصر مش رايحة تنافس.. لا مصر بتنافس وكل المصريين بيحبوا الكرة ومنتخب مصر عنده فرصة وصلاح كمان عنده فرصة، وزعلنا إنه مدخلش التشكيلة المثالية في الفيفا وواضح إن العرب بعدم اخيارهم أثروا عليه».

وأردف خالد ميري، «محمد صلاح لو عايز يبقى أحسن لاعب لازم يعمل إنجاز مع المنتخب مع المحافظة على مستواه في ليفربول، ويارب التوفيق لمصر في دور الـ16 ويفرحونا لاننا عايزين نفرح وكيروش يبطل تجارب ولعب بأعصابنا».

واستطرد خالد ميري «عندنا لاعيبة كبار والفرصة بس المهم ترجع الروح، وده مش وقت حساب، خلينا نشجع ونقف وراء منتخب مصر عشان نعدي دور الـ16 وبعد كدا كل الأماني ممكنة ووارد جدا نرجع بكأس أمم إفريقيا.. هي دي مصر الكبيرة، وفي كأس أمم إفريقيا مصر مكانها الطبيعي أنها تبقى في النهائي». 

 

المصري صدى البلد فريق محمد صلاح برنامج

ترشيحاتنا

كارثة.. شخص يسير بشهادة وفاته بدلا من البطاقة ويوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي

الحكمة من استحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بشأن ضربة عسكرية جديدة ضد الحوثيين

خالد ميري: منتخب مصر حيرنا معاه.. وكيروش لا يريد دخول قلوب المصريين

أمريكا كانت رافضة.. محمد صبحى يكشف تفاصيل لأول مرة عن فارس بلا جواد

عالم أزهري: مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خوضا في حياة الآخرين والتشهير بهم ونفى عنه الدين.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

الصقيع مستمر وأمطار بعدة مناطق.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

رسالة من الصحة للمواطنين: اللي عنده أعراض برد يتعامل على أنه مصاب بكورونا

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

سقوط قتلى وانهيار مئات المباني .. انفجار هائل يضرب دولة أفريقية

8 إجراءات عاجلة من "التعليم" لحماية الطلاب والمعلمين من انتشار فيروس كورونا

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ