خالد ميري: منتخب مصر حيرنا معاه.. وكيروش لا يريد دخول قلوب المصريين

قال الإعلامي خالد ميري، إن «الكرة كلمة السر في كل بيت بمصر، ومنتخب مصر اللي حيرنا معه وتعبنا وكيروش اللي مش عايز يدخل قلوب المصريين.. لكن المهم إننا وصلنا دور الـ16 ومش مهم هنواجه مين».

وأضاف خالد ميري خلال تقديم برنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، «في الكثير من البطولات هناك فرق تبدأ ضعيفة ثم يتحسن أداؤها تدريجيا» مردفا «بصراحة الـ 3 ماتشات كانوا غير مبشرين لكن مش وقت الحساب».

وتابع خالد ميري «يمكن كيروش أخدنا للبطولة الإفريقية بنفس تجربة كأس العرب على اعتبار أن مصر مش رايحة تنافس.. لا مصر بتنافس وكل المصريين بيحبوا الكرة ومنتخب مصر عنده فرصة وصلاح كمان عنده فرصة، وزعلنا إنه مدخلش التشكيلة المثالية في الفيفا وواضح إن العرب بعدم اخيارهم أثروا عليه».

وأردف خالد ميري، «محمد صلاح لو عايز يبقى أحسن لاعب لازم يعمل إنجاز مع المنتخب مع المحافظة على مستواه في ليفربول، ويارب التوفيق لمصر في دور الـ16 ويفرحونا لاننا عايزين نفرح وكيروش يبطل تجارب ولعب بأعصابنا».

واستطرد خالد ميري «عندنا لاعيبة كبار والفرصة بس المهم ترجع الروح، وده مش وقت حساب، خلينا نشجع ونقف وراء منتخب مصر عشان نعدي دور الـ16 وبعد كدا كل الأماني ممكنة ووارد جدا نرجع بكأس أمم إفريقيا.. هي دي مصر الكبيرة، وفي كأس أمم إفريقيا مصر مكانها الطبيعي أنها تبقى في النهائي».