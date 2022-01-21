نشرة المرأة والصحة.. نظام ينهي معاناة سكري الأطفال والأبراج المحظوظة مهنيا والخضروات في الشتاء

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

وجدت تجربة سريرية في أربعة مراكز لداء السكري للأطفال أن نظام البنكرياس الاصطناعي الجديد الذي يراقب وينظم تلقائيًا مستويات الجلوكوز في الدم آمن وفعال في إدارة مستويات الجلوكوز في الدم لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام المصابين بداء السكري من النوع الأول.

وتم تمويل التجربة من قبل المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) ، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة. نُشرت نتائج التجربة في 26 أغسطس في مجلة نيو إنجلاند الطبية

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