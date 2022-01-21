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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. نظام ينهي معاناة سكري الأطفال والأبراج المحظوظة مهنيا والخضروات في الشتاء

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

البنكرياس الاصطناعي لحماية الأطفال من داء السكري

وجدت تجربة سريرية في أربعة مراكز لداء السكري للأطفال أن نظام البنكرياس الاصطناعي الجديد  الذي يراقب وينظم تلقائيًا مستويات الجلوكوز في الدم آمن وفعال في إدارة مستويات الجلوكوز في الدم لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام المصابين بداء السكري من النوع الأول. 

 

وتم تمويل التجربة من قبل المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) ، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة. نُشرت نتائج التجربة في 26 أغسطس في مجلة نيو إنجلاند الطبية

 

الميزان والثور الأكثر حظا.. الأبراج تكشف أوضاعك المالية والمهنية حتي أواخر يناير .

هل أنت قلق بشأن حياتك المهنية والمالية في الأسبوع القادم؟ .هل أنت غير متأكد من أموالك بسبب بعض القرارات التي اتخذتها؟ اكتشف ما يخبئه لك الفلك والابراج حتي أواخر يناير .

برج الحمل 

ماليا الفترة ليست جيدة جدا يجب تجنب الجدل لأن علاقتك بزملائك قد لا تكون متناغمة. 

لا تذهب لاستثمارات كبيرة لأن الأمور قد لا تسير وفقًا لتوقعاتك.

 

 

أفضل أنواع الخضروات الشتوية لفقدان الوزن

 

يتجاهل  الكثير الأنشطة البدنية بشكل أكبر خلال فصل الشتاء ، فإن الحصول على الكمية المناسبة من الطعام يمكن أن يعوض ذلك ويمكن أن يستمر في ممارسة فقدان الوزن

يجب على المرء أن يستفيد بشكل كبير من الأطعمة الشتوية ليبقى قويًا وصحيًا حتى عندما يصعب الخروج من البطانيات المريحة.

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