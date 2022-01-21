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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتبرع بنصف راتبه من أجل الدولة.. وتاج الدين يفجر مفاجأة عن الوضع الحالي لكورونا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

 تناولت برامج التوك شو، أمس  الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتبرع بنصف راتبه من أجل الدولة.. فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلم ما يعانيه المواطن، مؤكدا أن الطبقة المتوسطة تعانى من ارتفاع الأسعار، والرئيس اتخذ قرارا برفع المرتبات وتعيين 30 ألف معلم.


وزير المالية : أقل موظف سيزيد راتبه أكثر من 500 جنيه بداية من يوليو المقبل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أقل موظف سيزيد راتبه أكثر من 500 جنيه بداية من يوليو القادم ، مؤكدا أن تكلفة زيادة المرتبات ستصل إلى نحو 45 مليار جنيه وتشمل الأجور والعلاوات الجديدة.


صديقي وبحبه.. نوال الزغبي: لم أكن سببا في طلاق وائل كفوري.. فيديو
نفت الفنانة نوال الزغبي،  شائعة ارتباطها بالفنان وائل كفوري، قائلة: "لم أرتبط بـ وائل كفوري ولم أكن سببا في طلاقه من زوجته".

جوزي قمر.. أصالة تكشف تفاصيل ارتباطها بالشاعر العراقي
قالت الفنانة أصالة، إنها بدأت صفحة جديدة فى حياتها وتزوجت الشاعر العراقي فائق حسن، موضحة أنهما أصدقاء من 15 عامًا.


هل تؤثر زلازل البحر المتوسط على مصر مستقبلا ؟.. خبراء يجيبون.. فيديو
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كواليس زلزال قبرص الذي حدث خلال الأسبوع الماضي.


العناية المركزة.. الصحة: تأثير خطير لـ أوميكرون على غير المطعمين باللقاح.. فيديو
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه من الصعب تحديد موعد ذروة الوصول للإصابات بمتحور أوميكرون، مؤكدا أنه على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح والحصول على الجرعة التعزيزية بعد مرور 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية.


رسالة مؤثرة من تامر أمين لصاحب التاكسي المحترق
قال الإعلامي تامر أمين، إن المواطن سليمان حسين، صاحب تاكسي، ينزل فى الصباح يعمل من أجل الإنفاق على أسرته المكونة من ولد وبنت و زوجة و والدته.

 

البحوث الفلكية: أكثر من ألف هزة أرضية في 2021.. ومتوقع زلزال مدمر بشرق المتوسط.. فيديو
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والفيزيقية، إن الزلزال الأخير الذي شعر به المواطنون في مصر، كان على مسافة 60 كم تحت سطح الأرض وكان في جزيرة قبرص.


خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو
قال المهندس محمد حافظ، خبير المشروعات والتنمية العقارية، إن القطاع الخاص هو الذي ، يتولى تنفيذ المشروعات التنموية  في الدولة بالتعاون مع القيادة السياسية


ندرس عودة الغلق.. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن الوضع الحالي لكورونا.. فيديو
رد الدكتور محمد عوض تاج الدين  مستشار الرئيس للشئون الصحية، على سؤال :" هل سيكون هناك فرض لـ  إغلاق كلى أو جزئى للحد من انتشار كورونا التى تضرب البلاد حاليًا

 

 

اخبار التوك شو الرئيس السيسي كورونا مصطفى بكري المالية

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