آراء الجماهير في نتائج مسابقة أفضل لاعب في العالم ورسائل المصريين لصلاح.. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" اراء الجماهير في نتائج افضل لاعب في العالم.



قال "احمد جمال" انه فوز مستحق ل "ليفاندوفسكي" لان حصل علي الكثير من البطولات و ادائه فوق الممتاز، لكن علي محمد صلاح الاجتهاد اكثر و اكثر حتي يحصل علي هذه الجائزة.



ولفت "محمود سامي" ان "ليفاندوفسكي" يستحقها بجداره لانه لم يقصر ابدا في اي مباراه كان متواجد فيها، لكن محمد صلاح مقصر جدا مع منتخبه و اعتقد ان هذا سبب كافي لعدم حصوله عليها.



وأضاف "عمر متولي" ان صلاح يستحق الفوز بهذه المسابقه لكن غير طبيعي ان كل سنه يرشح لها و لم يحصل عليها.



وأكد "عصام محمود" ان صلاح يستحق هذه الجائزه لكنه يجب عليه التركيز و بذل مجهود مع منتخب بلده ختي يحصل عليها.



واختتم " احمد اشرف" انه فوز مستحق ل "ليفاندوفسكي" لان لاعب كبير و مجتهد جدا فهو يستحقها، لكن محمد صلاح مقصر جدا في الاداء مع المنتخب المصري.