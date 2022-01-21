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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اختتام عدد من الدورات التدريبية تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

معهد الدراسات الدبلوماسية
معهد الدراسات الدبلوماسية

اختتمت بالأمس الخميس عدداً من الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها دورة تنمية المهارات الدبلوماسية للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية من خلال معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، وذلك بهدف صقل مهارات الكوادر الإفريقية العاملة في موضوعات الدبلوماسية ومن بينها المفاوضات والبروتوكول والقانون الدولي.

كما شملت أيضاً الدورات دورة تدريبية في مجال تفعيل دور الكوادر النسائية في عمليات حفظ السلام بالتعاون مع مركز التدريب على عمليات حفظ السلام التابع لأكاديمية الشرطة المصرية، والذي يتضمن بناء قدرات الكوادر الأفريقية في موضوعات السلم والأمن وحفظ السلام، وذلك بجانب اختتام الدورة التدريبية في مجال إدارة محطات الحاويات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تنمية القدرات في مجال التجارة والنقل البحري في ضوء حيوية هذه الموضوعات في تعزيز التجارة البينية الأفريقية والتكامل القاري، خاصةً في ضوء إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واستراتيجية مصر لتعزيز صادرتها للدول الأفريقية.

من جانبهم، أعرب المشاركون في هذه الدورات عن سعادتهم بالتواجد والمشاركة في هذه البرامج، وكذا امتنانهم للدعم الذي تقدمه مصر من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتطلعهم إلى المشاركة في المزيد من البرامج التدريبية في مصر، في ضوء الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في شتى المجالات والمكانة المرموقة التي تحتلها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

معهد الدراسات الدبلوماسية وزارة الخارجية النقل البحري الشرطة المصرية الدبلوماسية الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية عمليات حفظ السلام

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