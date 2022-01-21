وزارة الصحة تحذر والتعليم تصدر قرارات.. خطر كورونا يزداد| تفاصيل

تشهد مصر، حاليا ارتفاعا تدريجيا في أعداد إصابات فيروس كورونا "كوفيد – 19"، بالتزامن مع انتشار سلالة أوميكرون الجديدة، في بداية عام 2022، بجانب تأكيدات دخول البلاد إلى الموجة الخامسة من جائحة كورونا.

زيادة في أعداد المصابين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا خلال الفترة الماضية.

وناشد عبد الغفار المواطنين، خلال تصريحات إعلامية، بضرورة الحصول على لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وحول إصابة الأطفال قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن كورونا يصيب كل المراحل العمرية، لكن كعادة الموجات السابقة تكون شدة الإصابة مع المراحل السنية الصغيرة أقل، مؤكدا أن تحليل "بي سي آر" يكشف مدى الإصابة بمتحور أوميكرون.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن أعراض أوميكرون أقل شدة من الدلتا، لكن في حالة عدم التلقيح قد تستدعي الحالة دخول المصاب إلى المستشفى.

وأوضح أن أعراض أوميكرون الشائعة تتمثل في الصداع والرشح وصعوبة في البلع وآلام الحلق والإعياء، بينما الأعراض الأقل شيوعا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والنادرة تتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق.

رسالة إلى المواطنين

ووجه المتحدث باسم وزارة الصحة، رسالة إلى المواطنين قائلا "اللي عنده أعراض برد يتعامل احترازيا على أنه مصاب بـ كورونا بالعزل المنزلي مع التغذية الجيدة وتناول الفيتامينات، والخروج من العزل عقب 5 أيام بشرط ارتداء الكمامة".

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على التباعد الاجتماعي والتغذية الجيدة وممارسة الرياضة وارتداء الكمامة للوقاية من كورونا، متوقعا استمرار الموجة الحالة لمدة 3 أو4 أسابيع.

قرارات وزارة التربية والتعليم

ومن جانبها قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي تعليمات وإجراءات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بشأن انتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على:

تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها

متابعة نسب تلقي اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية

التشديد على تلقي اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية

السماح بدخول المؤسسات التعليمية لمتلقي اللقاح فقط

متابعة نسب تلقي اللقاح لكافة الطلاب من الفئات العمرية المستهدفة

التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها اثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي والواردة بالخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد والصادرة عن وزارة الصحة والسكان - القطاع الطبي من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وإدارة ومديرية طبقا للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن

الطالب الذي تم تأكيد اصابته بفيروس كورونا في ضوء المستندات المقدمة بسمح له بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك بعد منتصف العام الدراسي في كافة المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتبع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول حاليا وفقا لتعليمات الرئيس.