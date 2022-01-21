مصطفى فتحي للزمالك: مش هجدد حتى لو فشلت صفقة التعاون

أكد الإعلامي محمد شبانة، إن مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك حسم مستقبله مع الفريق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم الخميس: "أبلغ اللاعب مسئولي الزمالك بأنه لن يجدد للفريق حتى لو فشلت صفقة التعاون السعودي بشكل رسمي."



وأضاف شبانة: "شدد مصطفى فتحي على مسئولي الزمالك على أن قراره الأخير هو الرحيل عن الفريق سواء في يناير الجاري أو نهاية الموسم، مشيرا إلى أن الأفضل لإدارة الزمالك هو بيعه في الوقت الحالي.



وأكد مصطفى فتحي لمسئولي الزمالك بشكل واضح أنه يكتفي بما قدمه مع الفريق ولن يستمر.