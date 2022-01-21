تحديد بديل بدر بانون في مونديال الأندية وموسيماني يؤجل قراره

قال الإعلامي محمد شبانة، إن لجنة التخطيط بالأهلي بالتشاور مع الجنوب افريقي موسيماني استقرت على قيد الناشئ محمد المغربي لاعب الفريق في قائمة المارد الأحمر النهائية بكأس العالم للأندية في الامارات .



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم الخميس: "جاء قرار اللجنة بعد استبعاد المغربي بدر بانون من القائمة لأصابته بالكورونا والتي تحتاج لأكثر من شهر للعودة إلي التدريبات الجماعية".



واكد مصدر مسئول أن الجنوب افريقي ابدي موافقة مبدئية علي ضم المدافع لكنه طلب منحه الفرصة كاملة للوقوف علي مستواه الفني والبدني خلال المشاركة في بطولة كأس الرابطة بعد ظهوره بشكل جيد أمام الجونة والإسماعيلي حيث يتبقي للفريق مباريات أمام المقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي .