حدث ليلا.. إجراءات جديدة.. الصحة تعلن شروط دخول مصر.. العثور على طفل رضيع ملفوف بالبلاستيك داخل الفريزر

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:
إجراءات جديدة.. الصحة تعلن شروط دخول مصر
كأس رابطة الأندية المحترفة.. موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
ضياء السيد يحتوي غضب زيزو ويطالبه بتكرار تجربة "البديل الذهبي"
دعاء الجمعة .. ردده قبل أذان المغرب
الجريمة بشعة.. العثور على طفل رضيع ملفوف بالبلاستيك داخل الفريزر
إصابة غير معلنة للشناوي تثير الذعر في معسكر الفراعنة والحضري يرسم سيناريو التتويج
وزير المالية: تعيين 30 ألف معلم على راتب 4 آلاف جنيه.. فيديو
الخزانة الأمريكية: مستعدون لفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا
تدمير ساحق لـ البشرية.. العلماء يتوصلون لموعد انفجار الشمس
الاتحاد الأوروبي يعيد "الحد الأدنى" من وجود أفراده في كابول