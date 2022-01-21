التركيز على إدارة الخطة الاستثمارية.. التنمية المحلية تنظم 4 دورات تدريبية غدا

يستفيد منها 155متدرب..

ينطم مركز التنمية المحلية بسقارة، غدا السبت، دورتين جديدتين، الأولى حول “أساسيات نظم المعلومات الجغرافية Gis” للعاملين فى وحدات البيانات الجغرافية الجيومكانية، والثانية دورة اللغة الإنجليزية للمستوى المتوسط.

فيما تستمر دورتي تأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية بالإدارة المحلية وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2020 ، ودورة تنمية المهارات الادارية والقيادية لرائدات العمل التنفيذي بالمحليات ، ويستفيد من دورات الاسبوع المقبل 155متدربا من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى أن دورة تأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات تهدف إلى خلق نمط جديد للإدارة المحلية الحديثة الفعالة، ودعم المتدربين بالمعارف العامة والمتخصصة والقوانين المنظمة لعمل الادارة المحلية والمنهجيات الحديثة وآليات العمل وأدواته، والمهارات الشخصية اللازمة لتأدية أعمالهم في وظائفهم.

وأوضح أنه يتم تعريف المتدربين بمفهوم وإطار عمل الإدارة المحلية والأدوار المتوقعة منهم، وزيادة معارفهم ومهاراتهم فيما يخص مجالات عملهم بالإدارة المحلية وإدارة الأزمات، وامدادهم بالمعلومات الخاصة بالمشروعات القومية والملفات المتخصصة التي تم اضافتها للإدارة المحلية، وإبرز مشروعات الوزارة ودورها مع المحافظات، وآليات مكافحة الفساد وحمايه الأمن القومي.

ووجه شعراوى أن يركز الأسبوع التدريبى الثاني للمتدربين أيضا فى هذه الدورة على حوكمة المحليات، والتخطيط المحلي المتكامل وإدارة الخطة الاستثمارية ومشروعاتها، ودور المحليات في التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد الذاتية في ظل التنمية المستدامة، والتحول الرقمي وتطبيقاته في تحسين خدمات المحليات وإدارة الأزمات والحد منها، وعلاقة المحليات بالمؤسسات المختلفة والمنظمات الدولية والمواطن، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات علمية و ورش عمل جماعية وجلسات عصف ذهني ولقاءات وحوارات مفتوحة.

خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

وأضاف اللواء شعراوى أن الأسبوع التدريبى الثانى لدورة تنمية المهارات الادارية والقيادية لرائدات العمل التنفيذي سيركز على تطبيقات مهارة القيادة و الجودة الشخصية ، والازمات و التعامل الاعلامى معها ، و استراتيجية حقوق الإنسان، و حقوق المرأة فى ظل قانون الخدمة المدنية، و تشكيل فرق العمل، ومفهوم النوع الإجتماعى، والموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعى، و أهم ملامح قانون الطفل ودور لجان الحماية مؤكدا حرص الوزارة الدائم على زيادة نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية التنفيذية والمساواة بين الجنسين داخل المحليات مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعى.

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة امس الخميس ، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبيتين هما : أساسيات الحاسب الآلى و الأوفيس ، وتنمية مهارات العاملين فى مجال حماية الطفل بالمحافظات ، واستفاد منهما 52 متدربا من جميع المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى إهتماماً كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية ، وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا خلال تنفيذ الدورات التدريبية الجديدة على المتدريبن والمدربين ، و قال أنه يتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية .

ووجه اللواء شعراوى المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة ، وضرورة متابعة أدائهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدي التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وجهة عملهم ، وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.