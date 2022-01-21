عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يستفيد منها 155متدرب..

التركيز على إدارة الخطة الاستثمارية.. التنمية المحلية تنظم 4 دورات تدريبية غدا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينطم مركز التنمية المحلية بسقارة، غدا السبت، دورتين جديدتين، الأولى حول “أساسيات نظم المعلومات الجغرافية Gis” للعاملين فى وحدات البيانات الجغرافية الجيومكانية، والثانية دورة اللغة الإنجليزية للمستوى المتوسط.

 فيما تستمر دورتي تأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية بالإدارة المحلية وفقا للإعلان رقم 2 لسنة  2020 ، ودورة تنمية المهارات الادارية والقيادية لرائدات العمل التنفيذي بالمحليات ، ويستفيد من دورات الاسبوع المقبل  155متدربا من جميع المحافظات. 

txt

بناء صف قيادى ثانى.. "التنمية المحلية" تحتفل بتخريج 52 متدربا بالمحافظات.. صور

txt

كيفية التقديم.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل مبادرة عربات الطعام المتنقلة

وأشار اللواء محمود شعراوى أن دورة تأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات تهدف إلى خلق نمط جديد للإدارة المحلية الحديثة الفعالة، ودعم المتدربين بالمعارف العامة والمتخصصة والقوانين المنظمة لعمل الادارة المحلية والمنهجيات الحديثة وآليات العمل وأدواته، والمهارات الشخصية اللازمة لتأدية أعمالهم في وظائفهم.

وأوضح أنه يتم تعريف المتدربين بمفهوم وإطار عمل الإدارة المحلية والأدوار المتوقعة منهم، وزيادة معارفهم ومهاراتهم فيما يخص مجالات عملهم بالإدارة المحلية وإدارة الأزمات، وامدادهم بالمعلومات الخاصة بالمشروعات القومية والملفات المتخصصة التي تم اضافتها للإدارة المحلية، وإبرز مشروعات الوزارة ودورها مع المحافظات، وآليات مكافحة الفساد وحمايه الأمن القومي.

ووجه شعراوى أن يركز الأسبوع التدريبى الثاني للمتدربين أيضا فى هذه الدورة على حوكمة المحليات، والتخطيط المحلي المتكامل وإدارة الخطة الاستثمارية ومشروعاتها، ودور المحليات في التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد الذاتية في ظل التنمية المستدامة، والتحول الرقمي وتطبيقاته في تحسين خدمات المحليات وإدارة الأزمات والحد منها، وعلاقة المحليات بالمؤسسات المختلفة والمنظمات الدولية والمواطن، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات علمية و ورش عمل جماعية وجلسات عصف ذهني ولقاءات وحوارات مفتوحة.

خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

وأضاف اللواء شعراوى أن الأسبوع التدريبى الثانى لدورة تنمية المهارات الادارية والقيادية لرائدات العمل التنفيذي سيركز على تطبيقات مهارة القيادة و الجودة الشخصية ، والازمات و التعامل الاعلامى معها ، و استراتيجية حقوق الإنسان، و حقوق المرأة فى ظل قانون الخدمة المدنية، و تشكيل فرق العمل،  ومفهوم النوع الإجتماعى، والموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعى، و أهم ملامح قانون الطفل ودور لجان الحماية مؤكدا حرص الوزارة الدائم على زيادة نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية التنفيذية والمساواة بين الجنسين داخل المحليات مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعى.

 احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة امس الخميس ،  بانتهاء فعاليات دورتين تدريبيتين هما : أساسيات الحاسب الآلى و الأوفيس ، وتنمية مهارات العاملين فى مجال حماية الطفل بالمحافظات ، واستفاد منهما 52 متدربا من جميع المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى إهتماماً كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية ، وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا خلال تنفيذ الدورات التدريبية الجديدة على المتدريبن والمدربين ، و قال أنه يتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية .

ووجه اللواء شعراوى  المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة ، وضرورة متابعة أدائهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدي التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وجهة عملهم ، وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.

شعراوى دورات تدريبية مركز سقارة مركز التنمية المحلية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية:بناء صف ثان من القيادات في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة

دفع الاستثمار وتشغيل الشباب.. شعراوي يبحث مع الغضبان مشروعات بورسعيد

ترشيحاتنا

ضوابط بناء الأسرة.. عنوان خطبة الجمعة اليوم والتليفزيون ينقلها من كفر الشيخ

التركيز على إدارة الخطة الاستثمارية.. التنمية المحلية تنظم 4 دورات تدريبية غدا

أخبار السيارات| أبرز السيارات الكورية اعتمادية في مصر.. أرخص السيارات الصينية بالسوق السعودي.."قفاز فريد من نوعه" لمحبي الدراجات النارية 

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

مواجهة خطيرة في الفضاء تقود إلى الدمار.. تفاصيل

وزير المالية: توافر السلع دلالة قوية على النمو الاقتصادي..الصحة: تأثير خطير لـ أوميكرون على غير المطعمين باللقاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

بعد استغاثة سيدة من شقيقيها.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ