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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 547 شابا وصرف 611 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنيا

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا عن تعيين 547  شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1724 شاباً.

وقال  محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بعقد 14 دورة تدريب بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، فضلا عن استخراج 893 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة.

وكشف وليد الإمام  مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- عن أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى بالتفتيش على 518 منشأة  ، فضلا عن القيام بـ 16 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 129 محضراً سلامة وصحة مهنية و 17 حالة غلق إداري و21  ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 22 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 41 منحة مولود جديد بإجمالي 83 ألف جنيه ، و10 منح زواج بـ 30 ألف جنيه ، و7 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 14 ألف جنيه ، وتقديم الرعاية الصحية  ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 16 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 31 ألفاً و 855 جنيها ، فضلاً عن استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 906 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالي 453 ألف جنيه .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1063 منشأة دورى وحملات يعمل بها 5697 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 93 محضراً، وعمل 9 ندوات توعية، كما تلقت المديرية 17 شكوى عمالية، تم حفظ 6 شكاوى منها، و4 منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء ، و 7 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة  والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة .

 

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مديرية القوى العاملة تعيين 547 شابا المنيا الخاص والاستثماري كعب العمل محمد سعفان وزير القوى العاملة التدريب المهنى العمالة غير المنتظمة

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