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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالوادي الجديد

قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل لـ5 آلاف جنيه.. الأحد

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، فتح باب قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل إلي 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وطبي بمستشفيات خاصة وحكومية، وحوافز إنتاج، اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى 22 فبراير المقبل، بمديرية القوي العاملة بالوادي الجديد في مركز الخارجة والداخلة، والفرافرة، وبلاط.

وأشار سعفان إلى أن هذه الفرص تم توفيرها للشباب من الجنسين في شركة مصر لتأمينات الحياة، في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد، إن الوظائف المطلوبة هي: 44 مسئول تأمين، و11 مسئول تأمين أول، في مركز الخارجة، والداخلة والفرافرة، وبلاط.

وأوضح مدير المديرية، أنه على الراغبين في التقدم إحضار صورة من : (شهادة الميلاد ، وشهادة المؤهل، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث إن وجدت)، والتوجه لجميع مكاتب العمل في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط، اعتبارا من الأحد 23 يناير 2022 وحتى 22 فبراير المقبل .

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وزير القوى العاملة محمد سعفان 55 فرصة عمل رواتب تصل إلي 5000 جنيه الوادى الجديد مديرية القوى العاملة مركز الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط

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