قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل لـ5 آلاف جنيه.. الأحد

بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، فتح باب قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل إلي 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وطبي بمستشفيات خاصة وحكومية، وحوافز إنتاج، اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى 22 فبراير المقبل، بمديرية القوي العاملة بالوادي الجديد في مركز الخارجة والداخلة، والفرافرة، وبلاط.

وأشار سعفان إلى أن هذه الفرص تم توفيرها للشباب من الجنسين في شركة مصر لتأمينات الحياة، في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد، إن الوظائف المطلوبة هي: 44 مسئول تأمين، و11 مسئول تأمين أول، في مركز الخارجة، والداخلة والفرافرة، وبلاط.

وأوضح مدير المديرية، أنه على الراغبين في التقدم إحضار صورة من : (شهادة الميلاد ، وشهادة المؤهل، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث إن وجدت)، والتوجه لجميع مكاتب العمل في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط، اعتبارا من الأحد 23 يناير 2022 وحتى 22 فبراير المقبل .