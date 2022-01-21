صحف الإمارات: دول أوروبية تعلن العدّ التنازلي لإنهاء قيود «كورونا».. البرهان يعين حكومة سودانية جديدة مكونة من 15 وزيرا.. مباحثات سعودية روسية بشأن الأزمة السورية

مقتل "أبو عمير الحضرمي" مساعد بن لادن في ضربة أميركية باليمن

"داعش" يهاجم سجناً يضم آلاف المعتقلين من التنظيم بسوريا

«طيران الإمارات» تستأنف جميع رحلاتها إلى أمريكا

بايدن: نبحث إعادة تصنيف «الحوثيين» منظمة إرهابية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية، والتي نرصدها في السطور التالية.

وفي صحيفة “الإمارات اليوم” أعلن تنظيم القاعدة مقتل أحد قيادييه العسكريين في ضربة أمريكية باليمن، وفق ما نقله موقع "سايت" الذي يراقب أنشطة جماعات مسلحة على الإنترنت.

وقالت مديرة الموقع، ريتا كاتز، إن التنظيم لم يذكر تاريخ أو مكان قتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان، المعروف أيضا باسم أبو عمير الحضرمي، الذي كان من بين مساعدي زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وكانت تقارير أشارت إلى أن غارة جوية أميركية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم يوم 14 نوفمبر.

وفي صحيفة “البيان”، أكد مسؤول في القيادة الوسطى الأمريكية، ليلة الجمعة، أنه تتم مراقبة التطورات في سجن غويران في جنوبي مدينة الحسكة في سوريا، والذي يضم نحو خمسة آلاف معتقل من تنظيم داعش.

ورداً على سؤال لـ "سكاي نيوز عربية"، رفض المسؤول التأكيد ما إذا تم فرار سجناء، معتبرا أن الوضع "قيد التقييم"، وأن لا تفاصيل إضافية.

يذكر أن قيادة قوات سوريا الديمقراطية، هي التي تشرف على السجن بمساندة من القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة ملاصقة للمدينة.

وهاجم عناصر من تنظيم داعش سجن غويران في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، أمس الخميس، مما أدّى إلى فرار عدد لم يعرف بعد من المعتقلين، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد: "حاول عناصر من تنظيم داعش الوصول إلى بوابة السجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، وسط معلومات عن فرار عدد من المساجين".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية وقوع "محاولة فرار" من سجن غويران، وأشارت إلى وقوع اشتباكات.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، أمس الخميس، إن مقاتلي تنظيم داعش هاجموا السجن لتهريب سجناء ينتمون للتنظيم.

وفي السودان، ذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان أمس الخميس أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس عيّن 15 وزيرا في الحكومة.

وتضمن القرار تعيين علي الصادق علي وزيرا للخارجية ومحمد عبد الله محمود وزيرا للطاقة والنفط.

وأمس الخميس، اتفق مجلس السيادة مع وفد أمريكي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة والدخول في حوار وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة.

كذلك ضمت التعيينات الجديدة عثمان حسين عثمان وزيرا لشؤون مجلس الوزراء وبتول عباس علام عوض وزيرة الصناعة وآمال صالح سعد وزيرة للتجارة والتموين وعادل حسن محمد حسين وزيرا للاتصالات وهيثم محمد إبراهيم وزيرا للصحة وجراهام عبدالقادر وزيراً للثقافة والإعلام، وهي كلها أسماء من موظفين كبار غير معروفين سياسياً.

ولم تشمل الأسماء تعيين رئيس جديد للوزراء، ليبقى المنصب خالياً منذ استقالة رئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك في الثاني من يناير الجاري.

وفي السعودية، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، التطورات في سوريا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين الرياض وموسكو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد، استقبل في الرياض أمس، المبعوث لافرينتيف الذي يزور المملكة حالياً، وأضافت أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء «أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا».

وكان نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، كشف في وقت سابق، حقيقة التواصل الرسمي بين سوريا والسعودية، وقال: «جرت بعض اللقاءات الأمنية لكنها لم تسفر عن شيء، لكن رسمياً لا توجد أي اتصالات على الإطلاق».

وفي موسكو، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن الخارجية الروسية قولها في بيان، إن «الوفد الحكومي الروسي المكون من ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع، بحث في الرياض التسوية السورية، مع ولي العهد السعودي».

وأضافت أن نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي فيرشينين بحث في الرياض مع رئيس لجنة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري، تشكيل اللجنة الدستورية.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع في سوريا وحولها بشكل مفصل، وآفاق حل الأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومع الاحترام الصارم لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، مشيرة إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة تشكيل اللجنة الدستورية بأسرع ما يمكن، كخطوة مهمة في تعزيز العملية السياسية التي يقودها السوريون بدعم الأمم المتحدة.

وفي صحيفة “الخليج” بعد تأخير مشغلي الاتصالات موعد نشر شبكات 5G حول المطارات في الولايات المتحدة، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وبوينج إشعارات رسمية ترفع القيود على عمليات الطيران، ما يمكّن طيران الإمارات من استعادة العمليات المنتظمة بالكامل إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة بأمان بحلول يوم السبت 22 يناير الجاري.

واعتباراً من يوم الجمعة 21 يناير، ستستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها بطائرات البوينج 777 إلى كل من شيكاغو ودالاس فورت وورث وميامي ونيوارك وأورلاندو وسياتل.

يذكر أن خدمات طيران الإمارات إلى كل من لوس أنجلوس ونيويورك جيه اف كيه وواشنطن العاصمة لم تتوقف. وسوف تعود الرحلات إلى كل من بوسطن وهيوستن وسان فرانسيسكو، التي استخدمت عليها الناقلة طائرات A380 مؤقتاً يومي 20 و21 يناير، إلى العمل بطائرات البوينج 777 اعتباراً من يوم السبت 22 يناير الجاري.

وتشغل طيران الإمارات أيضاً طائرات شحن من طراز بوينج 777 إلى كل من شيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس وكولومبوس وأغواديلا، لنقل الصادرات والبضائع الأساسية، مثل الأغذية والأدوية الضرورية.

من ناحية أخرى، دعت دول أوروبية إلى مقاربة مختلفة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، بالانتقال من نمط الطوارئ إلى اعتباره مرضاً سيبقى طويلاً، في وقت سجلت دول أوروبية زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة، وتوقعت السلطات الصحية الألمانية بلوغ ذروة إصابات الموجة الجديدة الشهر المقبل.

وأثناء موجات التفشي الأولى للجائحة تبنّت دول أوروبية الإغلاق المؤلم الذي استمر ثلاثة أشهر، لاحتواء «كوفيد 19»، ورغم أن هذا الإجراء أدى إلى تقييد حركة الناس، وتعليق الدراسة، وتوقف الاقتصاد، إلا أن النتائج المباشرة كانت إيجابية من حيث منع انهيار الأنظمة الصحية، وإنقاذ الأرواح.

بيد أن ثلاث دول أوروبية، هي إسبانيا، وجارتها البرتغال، وبريطانيا، دعت كل على، حدة إلى مقاربة جديدة لاحتواء الفيروس، تقوم على التعايش معه، والانتقال من مربع الطوارئ إلى نمط المرض العادي، مثل الإنفلونزا، والسيطرة عليه، باعتبار أن المرض سيبقى، والإصابات ستحدث، مع تقديم العناية الفائقة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو ساتشيث، الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي هذه المقاربة الجديدة، خاصة أن المتحور الجديد «أوميكرون» أوضح أن الفيروس أصبح اقل فتكا.

وأضاف «خلال الأشهر والسنوات المقبلة يجب أن نفكر من دون تردد، ووفقاً لما يقوله العلم: كيف ندير الجائحة بمقاييس مختلفة؟».

وأردف «التغيرات يجب ألا تكون تالية بعد انتهاء انتشار «أوميكرون»، بل يجب أن نعمل منذ الآن، على إعادة رسم العالم بعد الجائحة».

من جانبه، قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، أمس الخميس، إنه يتعين على بريطانيا تعلم كيفية التعايش مع مرض «كوفيد-19»، إذ إنه قد يبقى للأبد.

وأضاف أن بريطانيا تتقدم على دول أخرى مع رفع الحكومة لقيود احتواء الفيروس.

وقال جاويد لشبكة سكاي نيوز «يتعين علينا تعلم كيفية التعايش معه. من المحزن أن الناس يموتون من الإنفلونزا كذلك، في السنوات السيئة للإنفلونزا من المحزن أن نحو 20 ألفاً قد يفقدون حياتهم، لكننا لا نغلق بلدنا بالكامل».

وأضاف «كوفيد لن يختفي. سيظل معنا لسنوات طويلة، وربما للأبد، ويتعين علينا تعلم التعايش معه... أعتقد أننا نقود أوروبا في التحول من الجائحة إلى الوباء المتوطن، ونتقدم الآخرين في إظهار كيفية التعايش مع كوفيد للعالم».

بدوره قال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، إنه من المتوقع أن يستمر عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد في الارتفاع لعدة أسابيع، قبل أن يبلغ ذروته الشهر المقبل. وأضاف لاوترباخ في مقابلة مع محطة التلفزيون الألماني الثاني «زد دي إف»،أنه «رغم انخفاض معدلات إيداع المستشفيات في الوقت الراهن، لكن العيادات قد تشهد ضغوطاً شديدة في الأسابيع المقبلة»، مشيراً إلى أن نسبة الأفراد فوق سن الخمسين الذين لم يتلقوا اللقاح أعلى بشكل واضح في ألمانيا مما هي في الدول الأوروبية الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا ودول أخرى.

من ناحيتها، قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 192320 إصابة جديدة بكوفيد-19، امس الخميس، مقابل 228179 في اليوم السابق،وبلغ عدد الإصابات حتى اليوم 9.22 مليون حالة.

وأظهرت بيانات هيئة الصحة العامة في السويد أن حالات الإصابة اليومية في المملكة بلغت أرقاماً قياسية، مسجلة 73886 حالة مع بدء الموجة الرابعة من الوباء في البلاد.وسجلت السويد، البالغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، 67 حالة وفاة جديدة، أمس الخميس.

وفي صحيفة “الاتحاد” قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته تبحث إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية دولية» بعد هجمات استهدفت منشآت مدنية في الإمارات الاثنين الماضي، وأعلنت الميليشيات الحوثية المسؤولية عنها.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة في الولايات المتحدة مساء أمس الأول: «ننظر في إعادة إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب».

ورحبت بعثة الدولة لدى الولايات المتحدة في واشنطن بتصريح بايدن بشأن إعادة ميليشيات الحوثي إلى قائمة الإرهاب، في تغريدة على حسابها في تويتر، قائلةً: «المسألة واضحة - إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف مدنية، ومواصلة العدوان وتحويل مسار المساعدات الموجهة إلى الشعب اليمني».

وقالت السفارة في تغريدة ثانية على حسابها في تويتر، إن السفير يوسف العتيبة، بحث الأمر ذاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، خلال لقاء جمعهما، أمس الأول، في البيت الأبيض.

وفي السياق، قال العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، إن صواريخ كروز وصواريخ باليستية استخدمت إلى جانب طائرات مسيرة في الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية وقع الاثنين على مناطق ومنشآت مدنية في الدولة، وإنه تم اعتراض عدد منها.