عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع جني الأرباح.. زيادة المخزون الأمريكي تدفع النفط للتراجع

النفط يتراجع مع جني
النفط يتراجع مع جني أرباح بعد زيادة المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد الارتفاع إلى أعلى مستوى في سبع سنوات هذا الأسبوع، إذ دفعت زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية المستثمرين لجني أرباح من الصعود.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.46 دولار، بما يعادل 2.8 بالمئة، إلى 85.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0136 بتوقيت جرينتش.

الصين تعلن عن أولى وارداتها من النفط الإيراني منذ ديسمبر 2020

النفط يتراجع عن أعلى مستوى منذ 2014 ومخاوف الإمدادات تحد من الخسائر

وكانت العقود قد نزلت في وقت سابق ثلاثة بالمئة، في أكبر تراجع منذ 20 ديسمبر.

ولامس خام القياس العالمي 89.50 دولار للبرميل، يوم الخميس، المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.61 دولار، بما يعادل 3.1 بالمئة، إلى 82.94 دولار للبرميل.

وهبطت عقود الخام الأمريكي في وقت سابق 3.2 بالمئة، وهو أيضا أكبر تراجع منذ 20 من ديسمبر كانون الأول، بعد ارتفاعها لأعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 يوم الأربعاء.

ويبدو أن زيادة أسعار الخام في الآونة الأخيرة فقدت الزخم، يوم الخميس، عندما أنهى برنت والخام الأمريكي جلسة التداول بخسائر بسيطة.

وكان خاما القياس قد ارتفعا أكثر من عشرة بالمئة منذ بداية العام وسط مخاوف من شح الإمدادات.

وارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 5.9 مليون برميل، وصولا إلى أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2021، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وزادت مخزونات النفط الخام 515 ألف برميل، الأسبوع الماضي، مخالفة التوقعات التي سادت في القطاع.

وأظهرت بيانات الإدارة أيضا انخفاضا محدودا في استهلاك الخام في مصافي التكرير؛ مما يشير إلى تراجع في الطلب.

وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات، هذا الأسبوع؛ بعد أن هاجمت ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، بينما حشدت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، قوات بأعداد كبيرة بالقرب من حدود أوكرانيا؛ مما يثير مخاوف من غزو محتمل.

ومع ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الأربعاء الماضي، إنه من المتوقع أن يتجاوز المعروض النفطي الطلب قريبا، إذ إنه من المنتظر أن يضخ بعض المنتجين الخام عند أعلى المستويات على الإطلاق أو فوقها، فيما يصمد الطلب رغم انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

النفط تراجع المخزونات الامريكية أرباح زياده

ترشيحاتنا

جاجوار لاند روفر تستعين بخبرات أستون مارتن بعد تنحي كبير مهندسيها

3 علاوات دورية تنتظر الموظفين يوليو المقبل

حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية والنسبة المحددة للتبرع

بعد فشل الاجتماعات السابقة.. بلينكن ولافروف يبحثان أزمة أوكرانيا في جنيف

منظمة الصحة العالمية تحذر: وباء كورونا ينتشر بقوة في أوروبا

الجامعة العربية تكشف عن موعد انعقاد القمة العربية بالجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

غرامة نصف مليون جنيه.. عقوبة رعاية المسنين بدون ترخيص في القانون

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

الحرارة تسجل صفر.. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وصقيع على سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ