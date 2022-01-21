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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 21-1-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 21 يناير 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودي، مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنوك كالتالي: “استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع”.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (مصر ، الأهلى ، الأهلي المتحد ) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (بلوم، عودة ، المشرق، HSBC، المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك( الإمارات دبى الوطني، الإسكندرية، قناة السويس) 4.16 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك المصرى للتنمية الصادرات EBE نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (كريدى اجريكول credit agricole ، قناة السويس ) نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، قطر الوطني QNB ، التنمية الصناعية )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنك أبوظبي الأول FAB نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.07جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (العقارى المصرى العربى، أبوظبى التجاري ADCB، الكويت الوطني) نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر إيران MIDB نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع..
 

الريال السعودى البنك المركزي المصرف المتحد الجنيه المصري اليوم الجمعة

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