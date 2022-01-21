شاحنات فولتا زيرو الكهربائية تستعد للعمل بوسط لندن

ستبدأ شاحنات شركة فولتا السويدية في العمل داخل بعض أحياء المملكة المتحدة البريطانية، في تجربة أولية للشركة الوليدة.

ووفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تجربة استخدام شاحنات volta zero "فولتا زيرو" الكهربائية ستبدأ من وسط لندن خلال فصل الصيف المقبل من قبل شركة crown estate العقارية المسؤولة عن إدارة الممتلكات الخاصة بالعائلة المالكة البريطانية، وهي أحد أكبر مالكي العقارات في غرب لندن العاصمة مع شركة اللوجستيات Clipper التابعة لها والمسؤول عن تعاقدات وسائل النقل.

ستستخدم شركة كراون العقارية أسطول من شاحنات Volta Zero الكهربائية، التي يبلغ وزن حمولتها المسموح بها 8200 كيلو جرام، لإجراء عمليات تنقل داخل المدينة خالية من الانبعاثات الكربونية، من خلاها تستطيع نقل البضائع إلى تجار البيع بالتجزئة والمطاعم والممتلكات الترفيهية والسكنية في West End بلندن. تغطي تنقلات الشركة في لندن 10 ملايين قدم مربع من العقارات، تتمركز حول ريجنت ستريت وسانت جيمس.

تأتي شاحنات فولتا زيرو للاستخدامات التجارية باختيارين في المحركات، الاختيار الأول بطارية بقوة 150 كيلو واط في الساعة أو الاختيار الثاني الأقوى، بطارية تعمل بجهد 225 كيلو واط في الساعة، مما يسمح بنطاق يتراوح من 90 إلى 125 ميلاً في الشحنة الواحدة. وتزعم "فولتا" أن الحجم الكبير لشحنات فولتا زيرو يجعلها بدلات لعدة فانات صغيرة مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتقليل الازدحام في الشوارع.

فيما أعلنت جوديث إيفريت ، رئيسة قسم الاستدامة شركة كراون العقارية: "هذه الشراكة هي خطوة جديدة ومهمة نحو تقليل الازدحام والكثافات وتحسين جودة الهواء وجعل شوارعنا أكثر أمانًا وسهولة في الوصول إلى غرب لندن".

تجدر الإشارة إلى أن شركة Crown Estate العقارية تأسست في عام 1760 على يد جورج الثالث، وهي عبارة عن مجموعة من الأراضي والممتلكات التي تشكل "ملكية عامة للملك" وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الممتلكات في المملكة المتحدة، يقع مقرها الرئيسي في وسط لندن ، وهي التي تدير الممتلكات الملكية في الريف البريطاني مقل عقارات ويندسور ومنطقة البحيرات حول إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.