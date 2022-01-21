كثافات مرورية بطريق الواحات بسبب كسر ماسورة مياه

تسبب كسر ماسورة مياه في كثافات مرورية بطريق الواحات الصحراوي أمام مدينة الفردوس، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه القادم من مدينة السادس من أكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة المركبات، فيما تقوم 3 سيارات بعمليات شفط المياه من المكان.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة إشارة من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوي، بكسر ماسورة مياه بمدخل مدينة حدائق أكتوبر.

عزز اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، من انتشار رجال المرور بموقع الكسر، لسحب الكثافات في حركة السيارات، فيما يعمل مسؤولو الحي على إصلاح الكسر.