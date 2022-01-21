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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحف الكويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الكوري الجنوبي بالقاهرة

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الكوري الجنوبي

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الجمعة، مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيرة الكوري الجنوبي بالقاهرة والاتفاق على مواصلة الحوار الإستراتيجي لدفع التعاون بين البلدين قدما.

فذكرت صحيفة "النهار" الكويتية تحت عنوان "السيسي: نتطلع إلى طفرة تنموية ضخمة"، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تتطلع إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة كما تطلع مصر لجذب الاستثمارات والشركات الكورية، مضيفا: «مع استعدادنا لتقديم كل التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكورية وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنموية الكبرى، وكذا المشروعات في مجالات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات.

وتحت عنوان "السيسي يتفق مع جيه إن على دعم دخول مصر الثورة الصناعية الرابعة"، ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بعمق العلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية، داعيا إلى تفعيل الشراكة الشاملة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي – شدد في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، والتي تعد زيارته لمصر أول زيارة لرئيس كوري جنوبي منذ 16 عاما - على أهمية تواصل التشاور السياسي الثنائي ومواصلة الحوار الاستراتيجي لدفع التعاون بين البلدين قدما.. وقال: إن العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية.

وفي الشأن المحلي الكويتي، ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية تحت عنوان " وافدو «الـ 60 عاما» … إلى انفراجه" أن مجلس إدارة «القوى العاملة»، برئاسة وزير العدل، وزير الدولة لشؤون النزاهة الكويتي المستشار جمال الجلاوي، أنجز التصورات الخاصة بالتعديلات التي ستضاف على قرار «الـ 60 عاما» بما يتيح للعمالة المشمولة به استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل، كاشفة أنه تم الاستقرار على أن تكون الرسوم السنوية المقترحة لتجديد إذن العمل 250 دينارا، إضافة إلى رسوم التأمين الصحي التي قدرها الخبراء بنحو 500 دينار، وتعتمد على التفاوض مع شركات التأمين.

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