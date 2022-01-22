ورش عمل لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية حول إدارة الأزمات

تعقد، اليوم السبت، أمانة التدريب بحزب حماة الوطن بالإسماعيلية ورشتي عمل بعنوان "إدارة الأزمات "، في إطار حرص الأمانة علي عقد عدد من الندوات التثقيفية الأسبوعية لاعضاءها.

يحاضر في الورشة الأولي، احمد حسين علي موسي باحث دكتوراه في إدارة الأعمال للحديث عن اداره الازمات في المؤسسات والمنظمات المصرية، كما يحاضر في الورشة الثانية

العميد عبد الحليم عزوز امين عام الحزب عن ادارة الازمات علي المستوي الاستراتيجي.



تقام ورش العمل في مقر الحزب بعمارات الشرطه بالمنطقة الخامسة في تمام الساعة السادسة.

يشرف علي ورش العمل الصحفية إنجي هيبة ومحمد كريم الأمينان المساعدان لأمانة التدريب و تقديم إسلام نجم الدين امين التدريب و التثقيف.

وكانت أمانة التدريب والتثقيف قد عقدت، الخميس الماضي، ندوه بعنوان صناعة الوعي وحرب المعلومات للأعضاء التنظيميين.

صرح بذلك العميد عبد الحليم عزوز الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الاسماعيلية، مشيرا إلي أن الفاعلية تأتي في إطار التشكيل الجديد للأمانة وفي ضوء التوجه العام لدي الحزب للاشتراك في حرب الوعي التي أشار لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.