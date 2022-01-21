مايا مرسي: دعم رائدات الأعمال لتصدير المنتجات الحرفية

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة برائدات الأعمال المشاركات فى فعاليات الورشة التدريبية التى نظمها المجلس حول "لوجستيات المشاريع الحرفية الصغيرة والمتوسطة" فى إطار تعاون المجلس مع مركز التجارة الدولية ITC وضمن مشروع تعزيز المرأة فى التجارة الدولية (She Trades)، واستهدفت الورشة 25 سيدة من رائدات الأعمال فى جميع مجالات الحرف اليدوية.



حاضر فيها المهندس هشام الجزار مستشار التنمية المستدامة للصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ونائب رئيس غرفة الحرف اليدوية وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، واستمرت على مدار يومين.

رحبت الدكتورة مايا مرسي برائدات الأعمال المشاركات بالورشة، وأثنت على كفاحهن حتى أصبحن رائدات أعمال، وأكدت دعم وتقدير المجلس الكامل لهن.



هدفت الورشة الى تعريف رائدات الأعمال فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الحرف اليدوية بجميع الأمور والمعلومات المتعلقة بالتصدير والتعبئة والتحضير للمعارض التجارية والشحن.



كما تناولت الورشة عرض أهم مصطلحات التجارة الدولية وكيفية استخدامها بشكل فعال للتصدير، والأنواع المختلفة من طرق الشحن، وكيفية استخدامها وفقاً لكل شحنة تصدير، وتحديد الأنواع المختلفة لتعبئة الصادرات وكيفية التحقق من جودة منتجاتهن، والتعريف بأفضل قنوات التوزيع وفقاً للمنتجات وأهم المعارض التجارية لاختراق الأسواق الدولية وكيفية الاستفادة من المتاح.

