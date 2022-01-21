"رحلة مع الفرعون" و"حكايات في العيادات" لـ محمد عبدالفتاح في معرض القاهرة

يشارك الكاتب الدكتور محمد عبدالفتاح محمد، في الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه الأربعاء المقبل، برواية "رحلة مع الفرعون"، وكتاب "حكايات في العيادات".

ويغوص الكاتب في رواية "رحلة مع فرعون"، في حقبة تاريخية مميزة، حيث يختلط الماضي بالحاضر في رحلة بحث الصديق عن صديقه و الملك عن أساس ملكه.

الرواية تدور حول صديقان لا يفترقان، جمعهما العمل في الآثار، وفي أحد الأيام تحركهم الأقدار لتقودهم إلى عجوزٍ مأفون يعشق الأسرار، ينجذب أحدهما للسر كما تنجذب الفراشة للنار، و يقودهما السر إلى رحلة أغرب من كل الأسفار، رحلة تبدأ وتنتهي في وضح النهار، وتخلد ذكرى لملكٍ مغوار.

محمد عبدالفتاح محمد، طبيب أطفال وحديثي الولادة، وروائي معاصر له العديد من الأعمال منها "حكايات في العيادات " التي صدرت عن دار إبهار، و رواية "رحلة مع الفرعون"، التي صدرت عن دار (زين)، وغيرها من الإصدارات.