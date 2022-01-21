رئيس مدينة سمالوط بالمنيا: حصر كافة الشوارع للبدء في رصفها ضمن الخطة الجديدة

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، اجتماعا برئاسة عماد محمود نائب رئيس المركز لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق للعام المالى الجارى للوقوف على نسب تنفيذ كل شركة على حدة وفقاً لحجم الأعمال المسندة إليهم طبقا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وأحمد راشد رئيس الوحدة المحلية.

وشدد نائب رئيس المركز على إزالة أية معوقات فى سبيل تحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع والإسراع من وتيرة العمل بقطاع رصف الطرق لما له من أهمية قصوى فى تسهيل الحركة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال عماد محمود نائب رئيس المركز، أنه يتابع ميدانيا كافة أعمال الرصف ونسب التنفيذ بنطاق المركز للوقوف على حجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية وعدم إتباع الطرق الروتينية في العمل من اجل تذليل العقبات والعرض مباشرة فى حالة وجود أية معوقات لتذليلها فوراً موجهاً بحصر كافة الطرق بنطاق المركز تمهيداً للبدء فى رصفها ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة ، ومشيراً إلى أنه لن يتم التعامل مع الشركات الغير جادة وذات نسب التنفيذ المنخفضة مستقبلاً حفاظا على الصالح العام .

ووجه أحمد راشد رئيس المركز مدير إدارة الطرق بسمالوط، بتكثيف الجهود واستكمال أعمال الرصف بالطرق والشوارع بمركز سمالوط لتحسين مستوى الأداء وتحقيق أعلى نسب تنفيذ مع إعداد حصر شامل لكافة الطرق المكتملة المرافق بالمركز لإدراجهم ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة، مشدداً على التنسيق للبدء فوراً فى أعمال رصف شارع الداقوفى ومتفرعاتة وشارع البوستة وشارع مخبز فاروق وشارع المحطة.

وأكد “راشد” أنه سيتم عقد لقاء آخر للتأكد من تنفيذ التوجيهات الصادرة فى هذا الشأن ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال ، مشدداً على نواب المركز بضرورة التنسيق مع كافة شركات المرافق ( الكهرباء والمياه _ الغاز _ الإتصالات ) لتلافي كافة الملاحظات ومعوقات أعمال الرصف.



حضر الاجتماع، مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى مدير إدارة الطرق وممثلي شركات غاز مصر وقطاع الكهرباء بالمركز ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان وعدد من الشركات المنفذة.