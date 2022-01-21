عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تكشف موقف الطالب المصاب بكورونا من الامتحانات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تكثف استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من حصول كافة الطلاب على لقاح كورونا المستجد.

وأضاف أحمد خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم نشر فيديو يحمل تعليمات التعامل مع ورقة الإجابة في امتحانات الفصل الدراسي الأول لمساعدة الطلاب، ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

 

واوضح الدكتور أحمد، أن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا في ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول وسوف يتم تحديد موعد لهم.

وأشار جلال، إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة، وتقليل الأعداد داخل اللجان، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة.

txt

مسابقة اليونسكو.. جامعة عين شمس تحصد مراكز أولى للتعلم عن بعد

txt

" نيجل توبينج"بطل المناخ يشيد ببرنامج سفراء المناخ الرائد بجامعة عين شمس

txt

26 يناير.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بـ أهالينا 1 حي السلام

وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه تبقى أعداد ضئيلة جدا لم يحصلوا على اللقاح، مشيرا إلى أنه جارى اتخاذ إجراءات مشددة وترتيبات خاصة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وكشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، المحظورات داخل لجان الامتحانات الفصل الدراسي الأول وهي كالآتي:

- يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان 
- لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة 
- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .
- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان. 
- يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أداء الامتحان. 
- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان. 
- يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا.

- إثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا. 

 

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعه عين شمس لمواجهه جائحة فيروس كورونا أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل علي دفعتين.


الدفعة الأولى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 وحتى يوم الثلاثاء 25/1/2022.
والدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022.
ويستثنى من هذا القرار كلا من ، القائمين علي أعمال الامتحانات بالكليات ( مراقبين - أعمال كنترول وخلافه ) ، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات . 
كما أوضح القرار أنه علي السادة عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه  مناسب نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية ، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب ، وأعضاء هيئة التدريس.

 

جامعة عين شمس كلية زراعة جامعة عين شمس كلية زراعة

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 21-1-2022

خطيب المسجد الحرام: إننا لنفخر أعظم الفخر برجال الأمن وجنودنا حماة العرين

حل أزمة مرتبات ماسبيرو و500 جنيه زيادة للموظفين بتكلفة 45 مليارا.. تصريحات وزير المالية

العاصفة هبة.. ماذا فعلت بشوارع لبنان؟

خطيب الحرم المكي: العلماء سفينة نوح للبشر وصمام أمانهم

قرعة كأس ملك إسبانيا.. صدام ناري بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

عاوز فلوسي.. محلل سياسي يحرج مذيع بي.بي.سي على الهواء

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

100 ثعبان ينهون حياة رجل في منزل.. شاهد تفاصيل مروعة

3 فئات يحق لها ركوب القطارات بخصم يصل إلى 100%

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

مذكرة تفاهم بمليار دولار.. تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بين مصر وكوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ