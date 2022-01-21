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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط: برنامج الحماية الاجتماعية يستهدف 4 ملايين أسرة فقيرة خلال 21/2022

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 21/2022  الوصول إلى 4 ملايين أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي، و100% من مراكز الإغاثة المستوفاة للحد الأدنى من أجهزة ومعدات الإغاثة بأنواعها المختلفة، و18 مليون عدد العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و10.5 مليون الزيادة في قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين.

 

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية  يستهدف توفير خدمات رعاية جيّدة وملًائمة للفئات فاقدة الرعاية بهدف تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، إعمالًا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، كما يستهدف برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل في كل الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن الاستثمار في طاقات الأفراد والمجتمعات المحلية من خلاًل المشاركة الإيجابية في العمل العام والمساهمة الفعالة في سوق العمل نحو التنمية الحضارية والمستدامة للأسرة والمجتمع.

 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن  البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية تضم  برنامج تنمية الشراكات والذي يستهدف تطوير العلاقات الخارجية، وتعزيز شراكات فعالة بين كل الأطراف المعنيّة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرنامج التطوير المؤسسي والذي يستهدف تطوير الجهاز الإداري بوزارة التضامُن الاجتماعي وتهيئة قوى بشريّة مؤهلة لتنفيذ السياسات الاجتماعية العادلة مع تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة.

 

يشار إلى أن تم تخصّيص 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة لعام 21/2022 مقابل مُخصّصات فعليّة قدرها 200 مليار جنيه عام 19/2020 بنسبة زيادة 41.5% وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

التخطيط الحماية الاجتماعية حقوق الإنسان سوق العمل التنمية الاقتصادية

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