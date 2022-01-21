التعليم العالي في أسبوع.. الإعلان عن منح دراسية في الصين للعام 2022/2023 ..صناع الخير تعالج 3 آلاف مريض قدم سكري في المحافظات .. وعبد الغفار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين

التعليم العالي: الإعلان عن المنح التنافسية للعام الدراسي 2022/2023 المقدمة من الصين

التعليم العالي: تعاون بين المستشفيات الجامعية و«صناع الخير» في تنفيذ «قدم صحيح»

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها ترأس الدكتور خالد عبدالغفار اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والإعلان عن المنح التنافسية للعام الدراسي 2022/2023 المقدمة من جمهورية الصين الشعبية.



حيث تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن بدء التقدم لمنح حكومة الصين للعام الدراسي 2022/2023.

وأفاد التقرير أن هذه المنح تشمل الحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، بناء الشبكات المعلوماتية، علوم الهندسة البحرية، والميكانيكية، والكهربائية، والهندسة الصناعية، والعلاج الطبيعي، ودراسة اللغة الصينية وآدابها).

ويشترط في التقدم لهذه المنح عدد من الشروط، منها: ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في 1/9/2021، وأن يكون المرشح مصري الجنسية، ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يشغل المتقدم وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف فى 1/9/2021) .

وأشار التقرير إلى تقديم الجانب الصيني للحاصلين على المنحة عددًا من المميزات، تشمل تقديم منحة شهرية بقيمة 3500 يوان صيني قابلة للزيادة، والإعفاء من رسوم التسجيل، ورسوم القيد السنوي لحضور المحاضرات والدراسات، والإعفاء أيضًا من تكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، وتوفير العلاج الطبي مجانًا، كما أن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهاب وعودة، وتتحمل إدارة البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصيني”طبقًا للبرنامج التنفيذي؛ لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب“.

وذكر التقرير أن البعثات لا تتحمل أية نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .

وأوضح التقرير أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة، هي: ( تقديم خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة، مع الإفادة بعدم ترشيحه على أية من المنح أو البعثات الأخرى، وتقديم نسختين من خطة البحث، وملخصين من رسالة الماجستير (باللغة الإنجليزية معتمدة من جهة العمل) وللاطلاع على باقي المستندات المطلوبة، ولمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات على الرابط التالي :

https://cdm.edu.eg/cdm/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1/

وأشار التقرير إلى أن استلام المستندات المطلوبة فى العنوان التالي: (4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتي، قصر العيني، الدور الثاني، القاهرة، ولا يلتفت إلى الأوراق التى تقدم عن طريق البريد الإلكتروني، علمًا بأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح حتى تاريخ 1/2/2022.

كما تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا من الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، في تنفيذ مبادرة «قدم صحيح»؛ بهدف تقديم الرعاية الطبية والتوعية لمرضى القدم السكري غير القادرين؛ لحمايتهم من البتر.

وأشار التقرير إلى نجاح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صناع الخير للتنمية في تشغيل 20 غرفة للمبادرة في 20 مستشفى جامعيا، وتم من خلالها تقديم خدمات الكشف وتسليم العلاج بالمجان لـ 3 آلاف مريض قدم سكري في المحافظات المُختلفة، وكذلك تنفيذ حملات توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استهدفت المبادرة الملايين من المواطنين بالتواصل المُباشر.



من جانبه، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن مبادرة "قدم صحيح" تم إطلاقها في بداية الربع الأخير من عام 2021، ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صُناع الخير للتنمية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وأساتذة الأوعية الدموية في كليات الطب بالجامعات المصرية في 30 جامعة مختلفة، وذلك ضمن جهود تنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال إن مبادرة «قدم صحيح» تهدف إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة، وبالمجان لمرضى «القدم السُكري» غير القادرين؛ لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وكذلك تنظيم حملات مُوسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السُكري والحماية من بتر القدم السُكري.

من جانبه، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صُناع الخير للتنمية، أن المبادرة نجحت في البدء التجريبي لتشغيل الخــدمة للمرضــى بمستشفيات “الدمرداش، وقصر العيني، وسيد جلال، والزهراء الجامعي، وبني سويف، والمنيا، وجامعة الأزهر بأسيوط، وأسوان، وبنها، وطنطا، وكفر الشيخ، والمنوفية، وقناة السويس الجامعي بالإسماعيلية، وسوهاج، وقنا، والأزهر بدمياط” بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أنه جار تجهيز غُرف بالمستشفيات الجامعية (بالإسكندرية والمنصورة وحلوان والزقازيق).

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صُناع الخير للتنمية أن المبادرة نجحت فى إطلاق أولى قوافلها للكشف على مرضى القدم السُكرى بالمحافظات من مستشفى مطروح العام للكشف على مرضى القدم السكري بالنطاق الجغرافي بأقصى شمال غرب مصر، حيث نجحت القافلة في الكشف على 80 مريضًا بالقدم السكري، وتسليم مُستلزمات الغيار لـ18 مريضًا، لافتًا إلى أنه تم فحص 3000 مريض خلال فترات البدء التجريبي للغُرف، وتسليم المُستلزمات لـ 1000 مريض من الفئة المُستحقة، بتكلفة مليون وربع المليون شهريًا، فضلًا عن تقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للمرضى بكيفية فحص القدم ذاتيًا بالمنزل، وتدريب المرضى على الطرق الطبية الصحيحة للغيار على القدم بالمنزل، باستخدام مُستلزمات الغيار التي يتم تسلمها من الغرفة الطبية، كما تم تنظيم حملات توعية مُوسعة نجحت فى الوصول إلى 4.5 مليون مواطن، وتم تلقي أكثر من 30 ألف استفسار، والتواصل تليفونيًا مع 500 مريض للرد على استفساراتهم.



بينما عقد مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمد عامر المدير التنفيذى للصندوق، الدكتور وليد الزواوى أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.



فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ ودعمهم؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الاسهام المبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، مشيرًا إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، وأهمية دعم الصندوق لتلك الوحدة؛ للإسهام فى تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق قادرة على المنافسة العالمية.



وخلال الاجتماع، استعرض محمد عامر تقريرًا حول نشاط الصندوق وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهم الإنجازات والتحديات التى واجهت إدارة الصندوق وتحديث خطة العمل للفترة القادمة، وكذلك أهم البرامج والأنشطة التى سيتم استكمالها أو البدء فى تنفيذها خلال العام المالي 2022/2023.

كما استعرض مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خطة برامج عام 2022 والتى تتماشي مع رؤية مصر 2030 وتدعم ابتكارات وأفكار الباحثين ولها مردود اقتصادي، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل برامج (الحاضنات ـ اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال فى مصر بالشراكة مع الجامعات المصرية ـ مسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات التجارية ـ تأهيل الباحثين لريادة الأعمال للباحثين بالمراكز البحثية والجامعات ـ معسكر الابتكار I Camp للطلاب ـ برنامج رعاية الطلاب النوابغ بالجامعات ـ حافز الابتكار لطلاب الجامعات لتأهيلهم للمسابقات الدولية ـ برنامج صناع التغيير لطلاب الجامعات لدعم الأفكار المبتكرة للأسر الطلابية فى نطاق المشروعات التى تخدم المجتمع ـ برنامج طبق براءتك ـ مبادرة نحو ترتيب ابتكارى أفضل ــ نادى الابتكار لدعم أفكار طلاب المدارس الثانوية ـ برنامج Eipic – Egypt لطلاب المدارس ـ منح دراسية للنوابغ ـ برنامج نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ـ والمؤتمر القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ وتنمية قدراتهم.



وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية إبداع للخدمات التعليمية، من خلال تدشين مبادرة "لتكن حياتنا مبدعة"؛ لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والرحلات العلمية المختلفة للأطفال من مختلف الفئات العمرية من سن 7 سنوات إلى 18 سنة فى مجالات علوم الطيران وعلوم الفضاء والفلك.



كما وافق المجلس على دعم ورعاية وتمويل حالات من الباحثين والمبتكرين والنوابغ، وتلقى أفكارهم البحثية والعمل على تطويرها، بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها، كذلك المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين، ومساعدتهم على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على ايجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية؛ لتنفيذ المشروعات القائمة على تطبيق أفكارهم البحثية والابتكارية.