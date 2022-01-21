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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن يوسف: مش بشتغل بسبب ضعف المقابل المادي والفلوسي بتقرص المنتجين

حسن يوسف
حسن يوسف

كشف الفنان حسن يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» على قناة  «mbc مصر»، سببب تغيبه عن المشاركة في الأعمال الفنية.

 

وقال حسن يوسف: “أنا تحت أمر اللي يطلبني، هما طلبوني في ثلاثة مسلسلات هي القاتل الذي أحبني ومسلسل من إخراج محمد عبد الخالق وآخر من تأليف عمرو محمود يس، لكنني بعتذر، بيعرضوا فلوس أقل من قيمتي الفنية، كل واحد بيقيم نفسه فنيا، بيطلبوا حاجات غريبة”.

 

وأضاف حسن يوسف: "الفلوس ساعات بتقرص المؤلفين والمخرجين والمنتجين، نفسي التقي بالجمهور وأعمل حاجة كويسة ولكن مش عارف السر فين، هناك فنانين يتقاضون أجور تصل إلى 30 و 40 مليون جنيه، وناس تانية بيتعرض عليها مليون أو 2 مليون فقط".

 

وعن علاقته الحالية بالوسط الفني قال: "آخر ما كنت أتواصل معهم من جيلي كان في ود مع نادية لطفي لحد آخر أيامها وحاليا الفنانة سميرة أحمد يجمعنا علاقة طيبة بها، ولكن في ماعدا ذلك فعلاقتي منقطعة بالوسط الفني".

 

ونفى يوسف، ما تردد عن أنه يرفض المشاركة في أعمال فنية تخوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكّدًا أنه وأسرته ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي حدّدتها الدولة، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

حسن يوسف عن عدم دعوته للمهرجانات: بعد تكريم الدولة "الباقي فكة"

 

قال الفنان حسن يوسف، إنه حصل علي تكريم من الدولة عام 2014 وحصل على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، برفقة مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنانة القديرة فاتن حمامة وماجدة الصباحي واسم رشدي أباظة والموسيقار الكبير هاني شنودة والفنان عزت العلايلي والفنانة سميحة أيوب والفنان محمود ياسين. 

 

وتابع حسن يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه فخر وشرف كبير له حصوله على هذا الوسام، لافتا إلي أن أي تكريم بعد هذا الوسام لا قيمة له، قائلا: "زي اللي معاه جنيه دهب وبعد كده حد يعطيه 10 قروش فضة.. فبعد وسام الدولة لي أي تكريم بعتبره فكة".

 

وتابع: "لا أهتم بعدم دعوتي لحضور المهرجانات.. ومبزعلش ومبتفرجش عليهم.. أصحاب المهرجانات هما اللي كسبانين لو دعوني وربنا يهديهم.. ودايما المهرجانات مهتمة بالأزياء والأحاديث الجانبية دون التطرق على السينما وعن الصناعة".

حسن يوسف برنامج كلام الناس mbc مصر مداخلة هاتفية الفنان الكبير حسن يوسف

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