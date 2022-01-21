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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جدول امتحانات الصف الاول الثانوي.. وجامعة عين شمس تكشف موقف الطالب المصاب بكورونا من الاختبارات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي.. التعليم تنفي تعديله
جدول امتحانات الصف الاول الثانوي ، انتشرت العديد من الأنباء على السوشيال ميديا تزعم تعديله ، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا وأربك طلاب الصف الاول الثانوي وأولياء أمورهم قبل انطلاق امتحانات الصف الاول الثانوي بساعات.

 

جامعة عين شمس تكشف موقف الطالب المصاب بكورونا من الامتحانات
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تكثف استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من حصول كافة الطلاب على لقاح كورونا المستجد.

 

جامعة المنصورة الجديدة.. انطلقت من جامعات الجيل الرابع بتكلفة 8 مليارات جنيه
تعتبر جامعة المنصورة الجديدة أحد المشروعات القومية البارزة للتعليم العالي في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، والتي أنشئت في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء الجامعات بمعايير وجودة عالمية، وتعتمد الدراسة بالجامعة على استخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، وتضم عددًا من الكليات المُتميزة وهي: (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية الدراسات العليا).

 

عميد "سياسة واقتصاد القاهرة": رفع الحد الأدنى للأجور يعكس مدى نجاح الاقتصاد المصري
تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.

 

ورقيا بـ أوبن بوك.. بدء امتحانات الصف الأول الثانوي بـ اللغة العربية غدا
تنطلق غدا السبت، امتحانات الصف الأول الثانوي (امتحانات نصف العام العام) في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 


 

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