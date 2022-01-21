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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر.. مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس الرابطة

موسيماني
موسيماني

الأهلي والمقاولون العرب وجها لوجه في بطولة كأس الرابطة اليوم الجمعة 21-1-2022 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الذي يقام لأول مرة داخل الملاعب المصرية.

 

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي بكأس الرابطة

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موعد مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس الرابطة الجمعة

يقام اللقاء بين الفريقين الأهلي والمقاولون العرب الجمعة 21-1-2022 عند الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر وتونس والخامسة بتوقيت القاهرة والأردن والسادسة بتوقيت مكة المكرمة وقطر والسابعة بتوقيت دولة الإمارات – دبي – أبوظبي.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في كأس رابطة الأندية المحترفة والمحدد لها اليوم الجمعة 21-1-2022.

 

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب:


حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف ومحمد شرقية.

خط الوسط: محمد محمود وعمار حمدي ومحمد فخري وعبد الرحمن ماندو وزياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن.

تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي:
حراسة المرمي: حسن شاهين.

خط الدفاع: باسم علي، محمد سمير، أحمد بسيوني، أحمد عبد العزيز، أحمد عادل.

خط الوسط: أحمد كابوريا، عبدالله ياسين، لويس أدورد، محمد حمدي زكي.

خط الهجوم: أمادو انياس.

الأهلى موسيمانى المقاولون العرب بيتسو موسيماني كأس الرابطة

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