أنجولا تعلن تضامنها مع الإمارات ضد ميليشيا الحوثي

أكدت جمهورية أنجولا تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وتيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا بحسب وكالة الانباء الإماراتية وام.

وأكد تيتي خلال الاتصال الهاتفي تضامن بلاده مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تقوم بها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

كما أعرب عن خالص تعازيه إلى دولة الإمارات وأسر ضحايا هذه الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.