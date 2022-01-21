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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتعادل مع ضمك 1-1.. والنصر يفوز على التعاون في الدوري السعودي

فريق أهلي جدة
فريق أهلي جدة

تعادل فريق أهلي جدة مع ضمك بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" الدوري السعودي".

 

افتتح الجزائر هلال العربي سوداني التسجيل لـ ضمك في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعادل السوري عمر السومة النتيجة لـ أهلي جدة في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

 

وتحصل عبد العزيز مجرشي لاعب فريق ضمك على البطاقة الحمراء في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أهلي جدة للنقطة 20 في المركز التاسع، ورصيد ضمك للنقطة 30 في المركز الخامس.

 

وفي نفس الجولة، فاز فريق النصر على التعاون بهدف دون مقابل، سجله عون مطلق السلالولي لاعب التعاون بالخطأ في مرماه وذلك في الدقيقة 81.

 

انتصار النصر رفع رصيد هم للنقطة 35 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد التعاون عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

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