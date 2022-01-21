زي النهارده.. مصر تهزم المجر وديًا وتتعادل مع أوغندا بتصفيات إفريقيا |نوستالجيا

حقق منتخب مصر الوطني يوم الجمعة الموافق 21 يناير عام 1983 فوزا على نظيره منتخب المجر بهدف نظيف في مباراة ودية دولية استضافها ستاد الزمالك بميت عقبة.

الهدف أحرزه غزال مصر الأسمر الراحل إبراهيم يوسف في منتصف الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 26 مستغلا دربكة داخل منطقة جزاء الضيوف.

المباراة الاولي للمنتخب تحت قيادة المدير الفني الجديد محمد عبده صالح الوحش الذي تولي المهمة قبل شهر.

جاء منتخب مصر في هذه المباراة على النحو التالي:

عادل المأمور

علي شحاتة

ماهر همام

إبراهيم يوسف

ربيع ياسين

مجدي عبد الغني

شوقي غريب

عادل عبد الواحد

مختار مختار

طارق يحيى

محمود الخطيب

كما شهد يوم السبت الموافق 21 يناير عام 1995 تعادل منتخب مصر في كمبالا مع نظيره الأوغندي بدون أهداف في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الافريقية التي أقيمت في جنوب أفريقيا ليرتفع رصيده الي ثمان نقاط.

مثل منتخب مصر في هذه المباراة كل من:

نادر السيد

إبراهيم حسن

فوزي جمال

هاني رمزي

محمد يوسف

احمد نخلة

هادي خشبة

محمد عبد العظيم "عظيمة"

وليد صلاح الدين

احمد الكاس

حسام حسن