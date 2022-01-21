وفاة مغنى الروك الأمريكي ميت لوف عن عمر يناهز 74 عاماً

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، أنباء جاء فيها وفاه نجم الروك الأمريكي ميت لوف الذي كان ألبومه Bat Out of Hell أحد الأسطوانات الأكثر مبيعاً على الإطلاق، عن عمر يناهز 74 عاماً.

وجاء في منشور على فيسبوك "بحزن يعتصر قلوبنا، نعلن أن ميت لوف المميز رحل هذا المساء، وكانت إلى جانبه زوجته ديبورا".

وأشار إلى أن "ابنتيه بيرل وأماندا وأصدقاءه المقربين كانوا معه طوال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".

ولم يحدد المنشور السبب الدقيق لوفاة المغني الذي يعني اسمه الفني بالعربية "رغيف اللحم" في إشارة إلى ضخامة بنيته الجسدية