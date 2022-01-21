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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تحذر : مشاهدة التليفزيون لفترات طويلة تعرضك للإصابة بالجلطات

صدى البلد

حذرت دراسة جديدة، من مشاهدة التلفزيون بنهم وشكل كبير، حيث يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

وجد باحثون بريطانيون أن الخطر كان أعلى بنحو الثلث لدى البالغين الذين يقضون أربع ساعات أو أكثر أمام التلفزيون يوميًا، مقارنة بالأشخاص الذين شاهدوا لمدة عامين ونصف أو أقل.

كما حث خبراء جامعة بريستول مدمني Netflix على التفكير في استخدام دراجة ثابتة.

لقد أدرك العلماء منذ سنوات أن الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية (VTE) ، التي تقتل الآلاف من الأشخاص كل عام.

تسمح فترات الخمول الطويلة للدم بالتجمع في الأطراف، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى حدوث جلطات، ولهذا السبب نفسه، يُنصح المسافرون بالطائرة بالتحرك بشكل متكرر في الرحلات الطويلة.

لكن الدراسة الجديدة وجدت أنه حتى الأشخاص النشطين بدنيًا ما زالوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم.

كما حذر الباحثون من أن الأشخاص الذين يفرطون في مشاهدة التلفزيون يميلون إلى تناول الوجبات السريعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى حالات أخرى مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم - ومخاطر التجلط أيضًا.

قال الدكتور سيتور كونوتسور، الباحث في الجامعة وكبير مؤلفي الدراسة: "إذا كنت تنوي مشاهدة التلفزيون ، فأنت بحاجة إلى أخذ فترات راحة. 

التلفزيون جلطات الدم الجلوس لفترات طويلة الدموية الوريدية الخمول

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