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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حماية المستهلك: حملات تفتيش على الأسواق في 6 محافظات

صدى البلد

شن جهاز حماية المستهلك عن طريق الأفرع الإقليمية بالمحافظات ، عدد من الحملات التفتيشية علي الأسواق بالتعاون  مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر ، حيث أسفرت هذه الحملات علي مايلي : 

محافظة بني سويف:

عن غلق عدد ٢  مستشفى يعملان بدون ترخيص من الجهات المختصة كما تم تحرير 11 محضر لعدد من المحلات التجارية متعددة النشاط التجاري وذلك لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.  

محافظة الإسماعلية:

تم ضبط كمية من السجائر المهربه بعدد من محلات السوبر ماركت  كما تم تحرير 24 محضر لعدد من المحلات التجارية  وذلك لضبط عدة مخالفات منها البيع بأزيد من السعر المعلن ولعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة المهنة بدون ترخيص من الجهات المختصة .

محافظة الفيوم :

تم ضبط ربع طن سناكس مجهول المصدر بمصنع لإنتاج المقرمشات والسناكس وتحرير 24محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار و عدم الالتزام بالشتراطات الصحية .

محافظة سوهاج :

كما أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر لعدد من السوبر ماركت وذلك لعدم الإعلان  عن الأسعار وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 6 محاضر لعدد من المخابز لبيع وإنتاج خبز ناقص الوزن. 

محافظة جنوب سيناء

تم تحرير 16 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لنقص الإشتراطات الصحية .

محافظة الشرقية : 

تم ضبط طن و500 كجم مستلزمات مزارع مجهولة المصدر وطن ذرة صفراء و500 كجم أرز مجهولين المصدر ، كما تم ضبط إطارات موتوسيكلات مجهولة المصدر.

حماية المستهلك محافظات حملات تفتيشية جهاز حماية المستهلك الاسواق

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