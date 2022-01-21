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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية العراقية: مصر قدمت لنا الدعم والاستشارات في مواجهة الإرهاب.. فيديو

السفير أحمد الصحاف
السفير أحمد الصحاف

وجه السفير أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، الشكر لمصر على وقوفها إلى جانب الشعب العراقي ودعم بلاده في مكافحة الإرهاب.  

 

وقال "الصحاف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض العراق"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن جمهورية مصر العربية قدمت لبلاده الدعم والاستشارات في مواجهة الإرهاب.


وأضاف السفير أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه اليوم بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الذي استهدف قواتا بالجيش العراقي في محافظة ديالى.

 

وأشار السفير أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، إلى أن قيادة عمليات ديالى، أعلنت اليوم الجمعة، استشهاد 11 جنديا بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى بتعرض إرهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.
 

الخارجية العراقية مكافحة الارهاب رئيس الوزراء العراقي مواجهة الإرهاب جمهورية مصر العربية مصطفي الكاظمي الجيش العراقي

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