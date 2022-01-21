الخارجية العراقية: مصر قدمت لنا الدعم والاستشارات في مواجهة الإرهاب.. فيديو

وجه السفير أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، الشكر لمصر على وقوفها إلى جانب الشعب العراقي ودعم بلاده في مكافحة الإرهاب.

وقال "الصحاف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض العراق"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن جمهورية مصر العربية قدمت لبلاده الدعم والاستشارات في مواجهة الإرهاب.



وأضاف السفير أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه اليوم بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الذي استهدف قواتا بالجيش العراقي في محافظة ديالى.

وأشار السفير أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، إلى أن قيادة عمليات ديالى، أعلنت اليوم الجمعة، استشهاد 11 جنديا بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى بتعرض إرهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.

