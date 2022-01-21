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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة : تحديد العجز في المعلمين .. والتقديم في المسابقات أونلاين

مدارس- ارشيفية
مدارس- ارشيفية

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز قام بتحديد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة.

مشيدا بدعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمعالجة هذه القضية وبالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها اليوم الجمعة في العين السخنة لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان" الإصلاح الإداري .. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن التقديم في مسابقة المعلمين أون لاين عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا، ومن المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وبشأن موعد إعلان التقدم للمسابقة، قال الدكتور صالح الشيخ إنه سيتم الإعلان بمجرد الانتهاء من الإجراءات التحضيرية للمسابقة.

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