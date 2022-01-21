الجامعة العربية : الالتزام بإشراك الشباب في عمليات السلام

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم في المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول عملية السلام الشاملة للشباب الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون بين حكومات دولة قطر وفنلندا وكولومبيا، وبدعم من هيئات الأمم المتحدة.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية "ان المؤتمر يهدف إلى تأمين الالتزامات الوطنية من قبل رؤساء الدول وغيرهم من ممثلي الحكومات لتفعيل اجندة الشباب والسلام والأمن وتعزيز الإرادة السياسية والالتزام تجاه إشراك الشباب في عمليات السلام. كذلك الاعتراف بالدور القوي الذي يلعبه الشباب في عمليات بناء السلام واستدامته، تأكيدا على أن الأصوات الشابة يمكنها تشكيل جهود الوساطة الرسمية وغير الرسمية الجارية والمستقبلية ويبني على التقدم المحرز على المستوى العالمي منذ اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250.

فيما أكدت السفيرة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية خلا ل مداخلتها في جلسة بعنوان " المضي من الحديث إلى العمل: التزامات القادة من أجل السلام" ان جامعة الدول العربية من خلال آلياتها المعنية بالشباب وفي مقدماتها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، تولي اهتماما بالغا لقطاع الشباب ودوره المحوري في جهود التنمية وتعزيز فرص السلم.

واضافت ابو غزالة " ان الأمانة العامة تعمل وفق منهجية تشاركية مع كافة الأطراف المعنية بأجندة الشباب والسلام والأمن من وزارات الشباب في الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة، والشباب أنفسهم، لتطوير استراتيجية عربية للشباب والسلام والأمن كخطوة مستقبلية هامة للمضي قدما في اجندة السلام والأمن في المنطقة العربية لكي تسترشد بها الدول العربية في وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات على المستوى الوطني ؛ وذلك باعتبار ما تمثله الازمات ذات الطابع العنيف من تحديات للسلم والتنمية واستنادا إلى أهمية العمل العربي المشترك في دعم السلام والامن، وحفاظا على استقرار المنطقة كافة .

ومن المقرر ان يصدر المؤتمر بيانًا مشتركًا رفيع المستوى وإرشادات لدعم تفعيل اجندة الشباب والسلام والامن على المستوى القطري، واستراتيجية دولية مدتها خمس سنوات لتعزيز عمليات السلام الشاملة للشباب.