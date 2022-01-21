صالح الشيخ: التحول الرقمي لن يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التحول الرقمي لن يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة، ولكنه قد يؤثر على نوعية الوظائف المطلوبة مستقبلا، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يحقق نوعا من أنواع العدالة والذي يرصد بشكل دقيق أداء الموظف والذي يحدد إلكترونيا.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها اليوم /الجمعة/ لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان" الإصلاح الإداري .. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أن الجهاز يتعامل مع حالات الوفرة في العمالة التي قد تحدث نتيجة التحول الرقمي، بإعادة التوزيع بما لا يضر بالموظف في أماكن أخرى تتطلب طبيعة عملها قوى بشرية أكثر.