عبدالحفيظ: عودة جميع لاعبي الأهلي الغائبين أمام سموحة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن التعادل مع المقاولون العرب هو نتيجة مقبولة في ظل وجود الفريق بأكمله من قطاع الناشئين خلال الشوط الثاني على وجه التحديد باستثناء عمار حمدي، بعد إصابة حسام حسن ومحمد محمود، وهو ما يؤكد أن الشخصية والروح والإصرار موجودة لدى هؤلاء اللاعبين.
وأضاف مدير الكرة: «الروح والعزيمة تعوضان الكثير، وهو ما يتميز به أبناء الأهلي رغم صغر سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول، إلا أنهم ظهروا بشكل رائع ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير».
وواصل عبد الحفيظ حديثه قائلًا: «اليوم أمام المقاولون العرب ظهر حماس اللاعبين خلال الشوط الثاني على وجه التحديد، وسجل الفريق وأهدر ضربة جزاء وتم تسجيل هدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وتم إلغاؤه وهو ما يؤكد أن عنصر التوفيق أمر في غاية الأهمية».
وقال: «مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائماً ما تكون موجودة، وأتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم القوي في كأس الرابطة».
وأكد مدير الكرة أن جميع لاعبي الفريق الأول الذين غابوا عن المباريات الثلاث الأولى في كأس الرابطة سيكونون موجودين في المباراة المقبلة أمام سموحة التي تقام يوم الخميس المقبل، وذلك لتجهيزهم قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وأشاد عبد الحفيظ بالحكم نادر قمر الدولة، مشيرًا إلى أنه قدم مباراة رائعة ومساعديه.
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته موجهًا الشكر للاعبين الشباب بعد أدائهم المميز خلال الثلاث المباريات وثباتهم القوي وعدم الخوف.