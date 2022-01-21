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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالحفيظ: عودة جميع لاعبي الأهلي الغائبين أمام سموحة

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن التعادل مع المقاولون العرب هو نتيجة مقبولة في ‏ظل وجود الفريق بأكمله من قطاع الناشئين خلال الشوط الثاني على وجه التحديد باستثناء عمار ‏حمدي، بعد إصابة حسام حسن ومحمد محمود، وهو ما يؤكد أن الشخصية والروح والإصرار موجودة لدى ‏هؤلاء اللاعبين.‏

وأضاف مدير الكرة: «الروح والعزيمة تعوضان الكثير، وهو ما يتميز به أبناء الأهلي رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول، إلا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير».‏

وواصل عبد الحفيظ حديثه قائلًا: «اليوم أمام المقاولون العرب ظهر حماس اللاعبين خلال الشوط ‏الثاني على وجه التحديد، وسجل الفريق وأهدر ضربة جزاء وتم تسجيل هدف في الدقيقة الأولى ‏من الوقت بدل الضائع، وتم إلغاؤه وهو ما يؤكد أن عنصر التوفيق أمر في غاية الأهمية».‏

وقال: «مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائماً ما تكون موجودة، ‏وأتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة».‏

وأكد مدير الكرة أن جميع لاعبي الفريق الأول الذين غابوا عن المباريات الثلاث الأولى في كأس ‏الرابطة سيكونون موجودين في المباراة المقبلة أمام سموحة التي تقام يوم الخميس المقبل، وذلك ‏لتجهيزهم قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

وأشاد عبد الحفيظ بالحكم نادر قمر الدولة، مشيرًا إلى أنه قدم مباراة رائعة ومساعديه.‏

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته موجهًا الشكر للاعبين الشباب بعد أدائهم المميز خلال الثلاث المباريات وثباتهم القوي ‏وعدم الخوف.‏

 

سيد عبد الحفيظ المقاولون العرب قطاع الناشئين عمار حمدي حسام حسن

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