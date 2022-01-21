مانو: دعم الجماهير دافع قوي لشباب الأهلي

أكد عبد الرحمن مانو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إنه يشعر بدعم الجماهير ومساندتهم لمجموعة الشباب الذين ‏شاركوا في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال مانو إن جميع اللاعبين كان لديهم إصرار قوي لإسعادهم ‏وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بجانب الأداء القوي.‏

وأضاف مانو: «بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تحدث معنا بين شوطي المباراة، إننا يجب أن نكون أكثر شراسة في الشق الهجومي، وأن نلعب السهل، ‏خاصة أن فريق المقاولون سجل هدفه في الشوط الأول من ضربة جزاء».‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن موسيماني يطالبه دائمًا باللعب السهل، وأن يكون هناك توجيهات ‏لزملائه في الملعب، مؤكدًا أن المدير الفني للفريق يتحدث دائمًا مع جميع اللاعبين لتنفيذ التعليمات ‏الفنية خلال التدريبات وفي المباريات الرسمية. ‏

وشدد عبد الرحمن مانو على أن ارتداء قميص الأهلي فرصة كبيرة ويجب استغلالها بكل تأكيد، ‏وهو ما يدركه جيدًا جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الثلاث الأولى بكأس رابطة الأندية ‏المحترفة.‏