مستشار وزير الري الأسبق: مصر رائدة في عمليات معالجة مياه الصرف الزراعية

قال الدكتور ضياء الدين القوصى، خبير الموارد المائية، مستشار وزير الرى الأسبق، إن مصر رائدة في عملية إعادة استخدام الصرف الزراعي ، لافتا إلى أن كل قطرة من المياه يتم صرفها من السد العالي يعاد معالجتها من 4 إلى 5 مرات قبل استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

وأضاف الدكتور ضياء الدين القوصى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك توسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مضيفا: لدينا محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بلغت طاقتها الإنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى مصرف كتشنر طوله 69 كيلومترًا، ويربط بين ثلاث محافظات "الغربية والدقهلية وكفر الشيخ".

وتابع مستشار وزير الرى الأسبق، مشروعات محطات معالجة المياه تسهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وتحسين البيئة في شرق وغرب الدلتا.

