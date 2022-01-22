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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دماغ ألماظ.. بائع مناديل أسرع من الألة الحاسبة ويحلم بشقة ووظيفة بالشرقية|فيديو

مصطفي صاحب الدماغ
مصطفي صاحب الدماغ الالماظ في الزقازيق

داخل شقة بسيطة يمكث مصطفي محمود ابن قرية كفر الزقازيق البحري مركز الزقازيق محافظة الشرقية والشهير بصاحب الدماغ الألماظ والذي يستطيع أجراء اي عملية حسابية مهما كانت صعوبتها في لحظات بدون إستخدام اي اله حسابة او وسيلة مساعدة.

 

مصطفي محمود حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري يعمل بائع مناديل بشوارع مدينة الزقازيق للمساعده في توفير نفقات اسرته وخاصة ان لديه ثلاث شقيقات ووالده كان يعمل صنايعي محارة وتعرض لحادث سقوط من أعلي سقاله ولا يستطيع العمل..فيما حرص موقع صدي البلد علي لقاء مصطفي محمود .

قال محمود : “اعمل بائع مناديل منذ مايقرب من عامين للمساعده في توفير نفقات البيت والإنفاق علي أشقائي ووهبني الله موهبه إجراء اي عملية حسابية في اي وقت وبسرعه وبدقة مهما كانت صعوبتها” .

وأضاف مصطفي انه إكتشف تلك الموهبه منذ صغرة وخاصة لأنه محب جدا للأرقام والعمليات الحسابية مهما كانت سواء جمع او ضرب او طرح او قسمة بالإضافة الي قدرته علي حساب المرحلة العمرية وعدد ساعات العمر بكل سهولة ودقة ويسر.

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وأستكمل "مصطفي" حديثة لموقع صدي البلد مؤكدا انه يحلم ببالحصول علي شقة من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وخاصة وانه يعيش في شقة بسيطة هو وأسرته المكونة من والده ووالدته وشقياقاته بالإضافة الي حرصة علي العمل من أجل المساهمه في توفير مستلزمات فرش شقة شقيقته والتي تم خطبتها منذ أشهر.

وناشد مصطفي محافظ الشرقية ووكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمساعدتهم في حصول والده علي معاش وخاصة لكون الظروف المادية للأسرة بسيطة ووخاصة عقب سقوط والده من أعلي سقاله خلال عمله بالمحارة وأصبح الأن لا يستطيع العمل.

وأختتم مصطفي حديثة بإجراء تحدي في العمليات الحسابية مع تعدد الأرقام وتنوع العمليات الحسابية مؤكدا حاجته الي العمل او مساعدته في فتح مشروع خاص ينفق منه  علي أسرته وشقيقاته الثلاثة.

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الشرقية محافظة الشرقية محافظ الشرقية مركز الزقازيق كفر الزقازيق البحري

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