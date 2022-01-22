حبس طالبين قتلا مشرف أمن بجامعة حلوان

قررت النيابة العامة، حبس طالبين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل مشرف أمن بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية التباع لجامعة حلوان.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وتكليف مصلحة الشرعي بإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة قتل مشرف امن بجامعة حلوان علي يد طالبين، حيث استجوبت المتهمين واستمعت لشهود العيان، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذا طلبت تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الجريمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين فرد أمن وطالبين بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية.

على الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ ، وتبين مقتل فرد امن تابع للجامعة .

ومن خلال جمع المعلومات والتحريات تبين ان طالبين وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما ، وتم عرضهما علي النيابة للتحقيق.