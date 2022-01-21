فرحتهم مش ليهم بس.. حياة كريمة تعرض فيديو جديد عن المبادرة

أذاعت مؤسسة "حياة كريمة"، فيديو تحت عنوان "فرحتهم مش ليهم بس.. ده خير كبير قوي وبركة بتدخل بيوتنا وبلدنا".

ويعرض الفيديو بعض المشروعات قبل وبعد التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة، بهدف تشجيع المواطنين على التبرع لحساب مبادرة "حياة كريمة"، على رقم (9509).

حياة كريمة: انتهاء 95% من المجمعات الحكومية خلال أيام.. فيديو

قال الدكتور ولاء جاد عبد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن معدلات الإنجاز في المبادرة تسير وفق الجدول الزمني للمبادرة، وأحيانا تكون سابقة له بعدد كبير من التدخلات، موضحة أن حياة كريمة "تكفل الكثير من مشروعات البنية الأساسية في القرى ، أو مرافق الخدمات المجتمعية.

وأضاف الدكتور ولاء جاد عبد الكريم ، خلال لقائه عبر "سكايب " لـ برنامج " المبادرة " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجمعات الخدمات الحكومية من المشروعات التي أوشكت على الانتهاء في عدد كبير من القرى، ومتوقع بنهاية يناير الانتهاء من 95 % منه والبت في تجهيزه.

وأشار عبد الكريم إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية يضم 6 خدمات ، ومنها خدمات الادارة المحلية ، وخدمات التضامن الاجتماعي ، وخدمات التموين ، وخدمات السجل المدني ، والشهر العقاري ، لافتا إلى أنه تم حوكمة تلك الخدمات وتنفيذها وتقديمها بما يراعي استراتيجية التحول الرقمي .

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس السيسي ( حياة كريمة) ، يومي يومي 21 و 22 يناير 2022 للكشف والعلاج مجانًا .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن التخصصات الطبية تشمل ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل ) .