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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر

مستشفى شفاء الأورمان
مستشفى شفاء الأورمان

تشهد مدينة الأقصر، اليوم السبت، افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين،  لدعم أول صرح طبي متخصص في مجال الأورام بالصعيد.

 

أوضح محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المرحلة الثانية ستشهد افتتاح أقسام متعددة بالمستشفى، منها وحدة عناية مركزة للأطفال تضم عدة غرف مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبه العلامات الحيوية للأطفال، وعيادة لطب وجراحة العيون، بالإضافة للطوارئ وأقسام داخلية وغرف إقامة وعمليات.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر ووفد شبابي يدعمون المرضى بمستشفى شفاء الأورمان

وأشار فؤاد إلى أن المرحلة الجديدة من مستشفى الأطفال هي  إضافة جديدة للخدمات الطبية التي تقدمها منظومة شفاء الأورمان، والتي تضم فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الأطفال.

 

كانت مؤسسة شفاء الأورمان، قد افتتحت أول مستشفى  لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الصعيد، في فبراير من العام الماضي، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونجوم الفن والرياضة ورجال الأعمال.

الأقصر مستشفى شفاء الاورمان علاج سرطان الأطفال الصعيد الاورام

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افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر.. غدا

السبت.. افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر

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