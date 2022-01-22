اليوم.. افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر

تشهد مدينة الأقصر، اليوم السبت، افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين، لدعم أول صرح طبي متخصص في مجال الأورام بالصعيد.

أوضح محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المرحلة الثانية ستشهد افتتاح أقسام متعددة بالمستشفى، منها وحدة عناية مركزة للأطفال تضم عدة غرف مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبه العلامات الحيوية للأطفال، وعيادة لطب وجراحة العيون، بالإضافة للطوارئ وأقسام داخلية وغرف إقامة وعمليات.

وأشار فؤاد إلى أن المرحلة الجديدة من مستشفى الأطفال هي إضافة جديدة للخدمات الطبية التي تقدمها منظومة شفاء الأورمان، والتي تضم فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الأطفال.

كانت مؤسسة شفاء الأورمان، قد افتتحت أول مستشفى لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الصعيد، في فبراير من العام الماضي، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونجوم الفن والرياضة ورجال الأعمال.