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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سالين تكشف عن سيارة كهربائية خارقة بمواصفات رائدة | صور

أحدث موديلات سالين
أحدث موديلات سالين الكهربائية

يتزايد يومياً عدد العلامات التجارية المنتجة للسيارات الكهربائية وبدأت بعضها تتحول الى شركات متخصصة في السيارات الكهربائية بالكامل والتخلي عن محركات الاحتراق التي تستمد طاقتها من الوقود الحفري شيئاً فشيئ، وذلك لما له من أخطار كبيرة على البيئة والمناخ بسبب ما تنتجه من غازات دفيئة ومواد كيميائية خطرة.

انضمت شركة سالين الى الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية بسيارة رياضية خارقة جديدة كلياً، لم تتوفر حتى أخباراً كثيرة عنها ولكن أصدرت الشركة اعلاناً تشويقياً هذا الأسبوع، تحدث عن عده أشياء ووعد بتقنيات مذهلة، واستخدمت الشركة بعض الكلمات الكبيرة لوصف أجندتها بالقول إن "منتجات ذات رؤية جديدة ومثيرة" قيد العمل حالياً.

السيارة الكهربائية الخارقة على جدول الأعمال، ولكن هذا كل ما نعرفه في الوقت الحالي، وسيتذكر البعض سيارة Saleen S1 الموجودة في الصورة من معرض لوس أنجلوس للسيارات عام 2018 ويبدو كما لو أن السيارة الرياضية ذات المقعدين والمحرك المتوسط ​​لا تزال يتم تطويرها حتى الآن.

جاءت سيلين S1 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بشاحن توربيني تم تطويره داخلياً يولد قوة تصل الى 450 حصاناً (336 كيلو وات)، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 رطلاً (474 ​​نيوتن متر)، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية، ووصلت سرعتها القصوى الى 180 ميل في الساعة (290 كم / ساعة).

وعدت سالين بتقديم علبة تروس يدوية من ست سرعات إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مع مبدلات، وكانت الخطة الأصلية هي تصنيع ما يصل إلى 2000 سيارة سنويًا للولايات المتحدة وأوروبا ، بالإضافة إلى عدد "كبير" من المركبات للصين، بسعر 100.000 دولار.

سيبدأ قريباً في قبول استثمارات من أطراف ثالثة سيكون 500 دولار هو الحد الأدنى وفقًا للإعلان الجديد الصادر هذا الأسبوع، لكن المهتمين بتمويل صانع السيارات الصيني سيكونون قادرين على إنفاق ما يزيد عن 5000 دولار.

تعد Saleen Automotive جزء من مجموعة Jiangsu Saleen Automotive Technologies Group (JSAT) ، وهي شركة صينية.

قدمت Saleen سيارة دفع رباعي في الصين في يوليو 2019 باسم "Mac" بمحرك بنزين بقوة 400 حصان و 450 نيوتن متر. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت أيضًا سيارة كهربائية صغيرة يطلق عليها اسم "Maimai" بمدى 190 ميلًا وقوة 107 حصان. شارك الاثنان المرحلة مع سيارة سوبر S7 محدثة تنتج 1500 حصان من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 7.0 لتر.

في عام 2020 ، أعلنت Saleen أنها ستعمل على تطوير قطع غيار ما بعد البيع لسيارة Ford Bronco الجديدة.

 

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