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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يؤكد هاتفيا لنظيره السعودي الالتزام بدعم شركاء الخليج ضد التهديدات الخارجية

توني بلينكن وزير
توني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشركاء في الخليج على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات الموجهة من اليمن وغيرها في المنطقة، مشيرا إلى أهمية تخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الجمعة، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي لبلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.


وأضاف برايس أن بلينكن أدان مجددا، خلال الاتصال، الهجوم الذي نفذه الحوثيون من اليمن يوم 17 يناير الجاري على كل السعودية والإمارات، والذي ضرب مواقع مدنية في الإمارات منها مطار أبو ظبي الدولي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

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