بايدن يزور اليابان في الربيع تلبية لدعوة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا

قال مسئول بالإدارة الأمريكية، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى اليابان خلال أواخر فصل الربيع من العام الجاري، حيث يشترك في قمة رباعية مباشرة مع سائر رؤساء الرباعية الأمنية التي تضم اليابان وأستراليا والهند.



جاء الكشف عن هذه القمة بعد اللقاء الافتراضي الذي تم، الجمعة، بين بايدن ورئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا، والذي ناقش فيه الجانبان التحالف العسكري بين البلدين، والتوترات في خليج تايوان، والترسانة الصينية النووية المتنامية.



وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن بايدن قبل دعوة كيشيدا لزيارة اليابان، لتكون أول زيارة له إلى قارة آسيا، التي تعهد بأن يضع لها أولوية برغم التفاته للتوترات مع روسيا والأوضاع في الشرق الأوسط.