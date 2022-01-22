جمعية حقوق المرأة.. استمرار تنفيذ حملة شتاء وغطاء بأحياء مدينة العريش

واصلت جمعية حقوق المرأة السيناوية ذات النفع العام، ومقرها حي المساعيد، تنفيذ حملة شتاء وغطاء بمدينة ‏العريش، حيث تم توزيع عدد من البطاطين على الأسر المحتاجة وجمعيها يقيمون في عشش.

كما تقوم الجمعية بعملية حصر العشش التي تحتاج إلى ‏أغطية بلاستك والاغطية، حيث يقوم وفد من الجمعية بتسليم البلاستك و البطاطين للأسر المقيمة بالعشش .



وقام بتسليم البطاطين، وفد من الجمعية يضم : السيدة مديحة سليم المدير المالي والإداري ، وإياد حافظ مسئول العلاقات العامة ‏بالجمعية و هناء حامد، والسيدة شادية ديبان،و سمير عيد عضو شرف الجمعية، وإبراهيم ‏سالم المدير التنفيذي.

الارتقاء بالأسرة

وقالت سوسن حجاب رئيس مجلس الإدارة: إن رسالة الجمعية تهدف إلى الارتقاء بالأسرة السيناوية ،عن طريق تنمية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات بما يتيح رفع وعي المجتمع لجميع الأعمار .

كما تهتم الجمعية خلال المرحلة المقبلة بإعداد كوادر نسائية وشبابية قادرة على القيادة وذلك في إطار من العادات والتقاليد التي تحطم المجتمع، والمساهمة في تحسين أوضاع النساء من خلال العمل مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة في مصر

